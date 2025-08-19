فريق التحرير by فريق التحرير

وفاة شاعر سعودي في صلالة بمرتفعات جبل سمحان بسلطنة عمان

توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي القحطاني يوم أمس الاثنين في سلطنة عمان في حادث

توفي الشاعر السعودي المعروف سعود بن معدي القحطاني يوم أمس الاثنين، 18 أغسطس 2025، في محافظة ظفار بسلطنة عمان. جاءت وفاته إثر سقوطه من مرتفعات جبل سمحان أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال. وذكرت السفارة السعودية في السلطنة في تدوينة على منصة إكس” باشرت السفارة حادثة سقوط المواطن سعود بن معدي القحطاني من مرتفعات جبل سمحان في صلالة والذي أدى إلى وفاته وتعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة في سلطنة عمان الشقيقة لاتمام إجراءات نقل جثمان المتوفي ( رحمه الله بواسع رحمته ) إلى المملكة.

وباشرت فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف في عُمان الحادث، وأكدت أن الشاعر انزلق من منطقة جبلية مرتفعة، مما أدى إلى وفاته. وتتابع السفارة السعودية في مسقط حاليًا إجراءات نقل جثمانه إلى المملكة.

يُعد القحطاني من أبرز شعراء الشعر الشعبي في السعودية والخليج، وقد لُقب بـ”شاعر الجنوب” لارتباط قصائده ببيئة المنطقة الجنوبية للمملكة. له أكثر من 15 مجموعة شعرية، وشارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الأدبية، وكان يتمتع بحضور قوي في الساحة الشعرية العربية.

