سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة سعودية تحت أنقاض الزلزال في أنطاكيا

وفاة سعودية بزلزال تركيا تحت ركام مبنى كانت تقطنه
سامر باطر by سامر باطر
لقطة لدمار مبان في أنطاكيا
لقطة لدمار مبان في أنطاكيا

ذكرت تقارير إخبارية أن عثر على جثة مواطنة سعودية في موقع المبنى التي كانت تقيم به، وتم انتشال الجثة والتعرف عليها من قبل ذويها (بناتها) وتم استلام الجثة لدفنها.

وذكر القائم بأعمال السفارة السعودية في تركيا “محمد الحربي” لـ”العربية.نت” أن سفارة السعودية في تركيا استقبلت بنات المواطنة السعودية المفقودة في أنطاكيا وعددهن ثلاث فتيات، وتم عمل كافة الترتيبات لتأمين وصولهن لموقع البناية المنهارة للاطمئنان على الجهود التي تقدم لرفع أنقاض المبنى، ويرافق البنات خالهن شقيق والدتهن وهو تركي الجنسية.

وأشار الحربي، إلى تلقي السفارة اتصالًا من عائلتها في السعودية ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، وتم الذهاب إلى المبنى الذي يشتبه أنها تقيم فيه وكان منهارًا بالكامل ويحتاج إلى رفع الأنقاض.

وأضاف: “تم الطلب من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ”، مشيرًا إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، ولا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة.

وكان القائم بأعمال سفارة السعودية في جمهورية تركيا محمد الحربي قد تحدث عن جهود السفارة في متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا، حيث تعمل السفارة على مدار يومين بكامل طاقتها لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...