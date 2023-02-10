ذكرت تقارير إخبارية أن عثر على جثة مواطنة سعودية في موقع المبنى التي كانت تقيم به، وتم انتشال الجثة والتعرف عليها من قبل ذويها (بناتها) وتم استلام الجثة لدفنها.

وذكر القائم بأعمال السفارة السعودية في تركيا “محمد الحربي” لـ”العربية.نت” أن سفارة السعودية في تركيا استقبلت بنات المواطنة السعودية المفقودة في أنطاكيا وعددهن ثلاث فتيات، وتم عمل كافة الترتيبات لتأمين وصولهن لموقع البناية المنهارة للاطمئنان على الجهود التي تقدم لرفع أنقاض المبنى، ويرافق البنات خالهن شقيق والدتهن وهو تركي الجنسية.

وأشار الحربي، إلى تلقي السفارة اتصالًا من عائلتها في السعودية ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، وتم الذهاب إلى المبنى الذي يشتبه أنها تقيم فيه وكان منهارًا بالكامل ويحتاج إلى رفع الأنقاض.

وأضاف: “تم الطلب من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ”، مشيرًا إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، ولا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة.

وكان القائم بأعمال سفارة السعودية في جمهورية تركيا محمد الحربي قد تحدث عن جهود السفارة في متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا، حيث تعمل السفارة على مدار يومين بكامل طاقتها لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا.