وفاة رجل خليجي ووافدة أجنبية تؤدي لسحب وحظر استيراد جميع أنواع المياه المعبأة من بلد مجاور

بدأت الشرطة العمانية إجراءات سحب كافة زجاجات التي تحمل العلامة التجارية والمصدرها إيران من الأسواق المحلية بعد وفاة مواطن عماني ووافدة غربية نتيجة تلوث هذه المياه في ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، حيث توفيت الوافدة في 29 سبتمبر، وتوفي المواطن في 1 أكتوبر إثر التسمم بعد دخوله المستشفى. وقامت السلطات الصحية بأخذ عينات من هذه المياه وأظهرت التحاليل وجود تلوث فيها مما دفع إلى فرض الحظر على استيراد جميع أنواع المياه المعبأة من إيران فورًا. ودعت الشرطة العمانية المواطنين والمقيمين إلى عدم استخدام هذه المياه والاتصال بالجهات المختصة في حال وجود مياه مشابهة. وحذر مركز سلامة وجودة الغذاء المستهلكين من استهلاك المياه المعروفة باسم “أورانوس ستار” ودعا إلى التخلص منها فورا بسبب احتوائها على مواد ضارة بالصحة. وباشرت الجهات المختصة في السلطنة باشرت تحقيقاً شاملاً مع متابعة مستمرة لحماية الصحة العامة.

أفادت وسائل إعلام عُمانية، نقلاً عن مسؤولين، بحظر استيراد المياه المعدنية من إيران عقب وفاة شخصين “تناولا شحنة مياه معدنية ملوثة من شركة إيرانية”. ووصفت السفارة الإيرانية في مسقط وفاة الشخصين بأنها “غير مبررة”، وأعربت عن أسفها للخبر، معلنةً عن فتح تحقيق في الأمر. ونفى مسؤول من الشركة المتهمة في القضية، في مقابلة مع بي بي سي فارسي، تلوث المياه المعدنية للشركة.

وأفاد موقعا “ناشيونال نيوز” و”تايمز أوف عُمان” الإخباريان بوفاة امرأة أجنبية ومواطن عُماني في مستشفى بمدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة يوم الأربعاء نتيجة تسمم. وأفادت هاتان الوسيلتان الإعلاميتان بأن عائلة الرجل العُماني نُقلت أيضاً إلى المستشفى بسبب التسمم، لكنهم نجوا وغادروا المستشفى. وأضافت “ناشيونال نيوز”، نقلاً عن مصادر في الشرطة، أن التسمم ناجم عن شحنة مياه معدنية ملوثة من شركة “أورانوس ستار” الإيرانية. يُقال إنه بعد فحص عينات من المياه المعدنية، أصدرت السلطات العمانية أمرًا بجمع هذا النوع من المياه المعدنية ومنع استيراده.

عقب نشر هذه التقارير، أعلنت السفارة الإيرانية في مسقط في بيان يوم الخميس أنها ستبذل قصارى جهدها لتوضيح أبعاد الحادثة وحماية صحة وسلامة المواطنين الإيرانيين والعمانيين.