مويضي المطيري by مويضي المطيري

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة رجل إيطالي بسبب جبنة البارميزان

مويضي المطيري by مويضي المطيري


عثر على جثة، جياكومو تشياباريني، البالغ من العمر 74 عاما، مدفون تحت الأجبان بعدما انكسر أحد الرفوف في مخزنه، بمنطقة لومباردي، حسب تصريح، أدلى به رجل الإنقاذ، أنطونيو دوسي، لوكالة الأنباء الفرنسية.

فقد لقي الرجل الإيطالي حتفه سحقا تحت الآلاف من عجلات جبنة البارميزان، حسب السلطات.


وأحدث سقوط الرف المنكسر تأثير الدومينو، فتتابع سقوط الآلاف من عجلات الجبنة، التي تزن الواحدة منها 40 كيلوغراما.

كما أوضح دوسي أن عملية انتشال جثة تشياباريني استغرقت 12 ساعة كاملة.



ويعتقد أن بعض هذه العجلات سقط من علو 10 أمتار. وذكر أحد السكان المجاورين للمخزن في وسائل الإعلام الإيطالية أن انهيار عجلات الجبنة أحدث دويا مثل “الرعد”.

وتقدر خسائر الحادث الاقتصادية بحوالي 7 ملايين يورو.

ووصف أحد الجيران في وسائل الإعلام الإيطالية تشياباريني بأنه “رجل سخي يساعد الناس”.

وقالوا أيضا إنه فقد ابنا له منذ عشرات السنين.

ويقع المخزن في منطقة، رومانو دي لومبارديا، على بعد 51 كيلومتر شرق ميلانو. وتحتوي على 25 ألف عجلة من جبنة غرانا بادانو، وهي جبنة صلبة تشبه البارميزان، ومشهورة في إيطاليا.

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