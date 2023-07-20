السعودية، وفاة رجل الأعمال مؤسس شركة جرير عقب رحلة حافلة بالعطاء والإنجاز

انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤسس مكتبة جرير عبدالله عبدالرحمن العقيل، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 67 عاماً عقب رحلة حافلة بالعطاء والإنجاز، وستُؤدى الصلاة على الفقيد عصر اليوم (الخميس) في جامع جوهرة البابطين بالرياض، فيما سيوارى جثمانه مقبرة الشمال.

وشكلت مسيرة العقيل العلمية والعملية نقطة مضيئة كأنموذج مشرق في الجد والاجتهاد وشخصية عصامية، ورجل كافح في بداية مشواره حتى حقق لمجموعته كياناً علمياً يشار له بالبنان.

وعلى الرغم من عمله، لم يشغله عن الاهتمام بأعمال الخير التي طرقها مبكراً منطلقاً من حس مرهف وعاطفة جياشة للمحتاجين ليست غريبة عليه خصوصاً لمن عاشوا بقربه وتعاملوا معه.

وعبر عدد من أصدقاء الفقيد عن حزنهم لرحيل العقيل، مؤكدين أنه كان قمة في التعامل والإخلاص، محباً للخير، لسمو أخلاقه وتواضعه وأدبه الجم، كرس جهده وعلمه في خدمة هذا الوطن المعطاء.

وكان الفقيد «يرحمه الله» ولد في 12 فبراير 1956، وهو مؤسس شركة جرير للتسويق، وشغل فيها منصب العضو المنتدب بين 1979 و2022، رئيس قطاع الجملة للتسويق بين 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس إدارة 2016 و2019، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود.