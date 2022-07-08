وفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق في عملية اغتيال

أعلن التلفزيون الياباني عن وفاة شينزو آبي-67 عاما- بعد تعرضه لاطلاق نار خلال القاءه خطابا انتخابيا في مدينة شمال غرب طوكيو.

وتم نقل رئيس الحكومة اليابانية السابق إلى المستشفى بعد إصابته بإطلاق رصاص عليه من الخلف. فيما أشار مراسل تلفزيوني إلى أن آبي كان فاقدا للوعي حين نقل إلى المستشفى وهو في حالة توقف عضلات القلب عن الإنقباض.

واعتقلت الشرطة رجلا يحمل بندقية كبيرة يبدو أنها محلية الصنع، علما أن الأسلحة النارية نادرة في اليابان التي تخلو عادة من العنف السياسي.

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يلقي خطابا حزبيا في مدينة نارا اليابانية حين أصيب بطلقتين بحسب التلفزيون الرسمي.

وأصيب آبي أثناء الهجوم بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته وسمع صوت طلقتين فيما تبين اصابته بصدره أيضا بعد أن لوحظ نزيف في منطقة الصدر على الجانب الأيسر

ويعّد آبي الذي يبلغ 67 عاما. الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.

وتقول الشرطة إن رجلا اعتقل في مكان الحادث بالقرب من محطة ياما في مدينة نارا، ويقول مراسل NHK إن آبي كان ينزف، وأنه سمع ما بدا وكأنه رصاص بندقية . وتضاربت الأنباء حول موضع إصابة شينزو بين جروح في رقبته بحسب بي بي سي ، فيما أشار التلفزيون الياباني إلى أنه أصيب في صدره.

وكان آبي قد اضطر للاستقالة في أغسطس 2020 بسبب مشاكله الصحية فأعلن استقالته بسبب المرض.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه اليابان مصاعب اقتصادية هائلة أبرزها أزمة في الطاقة بسبب العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب معاناة الاقتصاد الياباني من أزمة الديون السيادية وتراجع الين مقابل الدولار لأدني مستوى في 5 عقود، وأشارت بلومبرغ إلى أن

آبي كان داعما رئيسيا لسياسة حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة المتدنية لدعم النمو الاقتصادي ، وقد وصف البنك المركزي مؤخرًا بأنه شركة تابعة للحكومة.

وقال تومويشيرو كوبوتا ، كبير محللي السوق في شركة ماتسوي للأوراق المالية: “قد يكون لهذا تأثير على المدى المتوسط ​​إلى الطويل ، وستشهد الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الين وتراجعًا في أسعار الأسهم”.

أدى تسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة واستعدادات البنك المركزي الأوروبي ليحذو حذوه إلى جعل بنك اليابان بعيدًا عن التزامن مع أقرانه العالميين. أدى ذلك إلى الضغط على كورودا واختبر عزم الحكومة القلقة بشأن ضعف الين والاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار.