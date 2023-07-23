وفاة رئيس أكبر شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات الروسية

توفي رجل الأعمال المليونير أنطون تشيريبنيكوف عن عمر يناهز 41 عامًا، وكان رئيسًا لأكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في البلاد أي سي إس القابضة ICS Holding ، وعثر عليه ميتًا في مكتبه في موسكو ، وفقًا لتقارير محلية ذكرت أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية. وذكرت تقارير غربية أنه تعرض مؤخرا لعقوبات أمريكية فرضتها وزارة الخارجية ووزارة الخزانة

أنطون تشيريبنيكوف كان رائد أعمال سبق أن تم اختياره عدة مرات في قائمة أنجح رواد الأعمال الشباب في روسيا ، أسس شركة سيتاديل Citadel القابضة ، التي كانت تضم حوالي 30 شركة تقنية ، بما في ذلك مجموعة KNS (علامة Yadro التجارية) ، Bureau 1440 (تخطط لإنشاء كوكبة أقمار صناعية عالمية) وغيرها.

بلغت الإيرادات الموحدة لشركة أي سي إس القابضة في عام 2022 91 مليار روبل ، في نهاية شهر مايو ، قدمت KNS Group ، وهي عضو في ICS Holding ، أول جهاز لوحي لها. في نهاية يونيو ، أصبح معروفًا أن أي سي إس القابضة تخطط لطرح سندات في عام 2024 ثم الانتقال إلى الاكتتاب العام.

وذكر مصدر إن محللي تيك أوف تراست (القسم الروسي السابق لشركة PwC) قدّروا بحلول منتصف يوليو قيمة الاستثمار في أي سي إس القابضة بنحو 300 مليار روبل. وأعرب رئيس وزارة التنمية الرقمية ، مكسوت شداييف ، عن تعازيه لأسرة وأصدقاء رجل الأعمال ، مضيفا أن الوزارة من جهتها ستقدم كل الدعم الممكن للشركة وموظفيها “من أجل تحقيق جميع أهدافه