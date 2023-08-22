ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، وفاة خمسة شباب مواطنين بحادث مروري

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

توفي خمسة شباب مواطنين أربعة منهم من عائلة واحدة في مدينة العين، في حادث اصطدام بين مركبتين أدى إلى وفاتهم صباح اليوم.

وقال أحد أقارب المتوفين، أن الاصطدام وقع عند حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بين المركبتين، والتي تقل إحداهما الشباب علي خميس الساعدي وراشد عبد الله الساعدي وحمود عبد العزيز الساعدي وعلي أحمد الساعدي، وفي المركبة الثانية عبد الله علي الكتبي وشاب آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الإصابات التي تعرض لها.

وتجمهر أهالي مدينة العين وضواحيها للصلاة على أرواح المتوفين في مسجد الشهيد عمر المقبالي ومواراتهم الثرى في مقبرة أم غافة.

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