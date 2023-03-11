قبيل يوم العلم السعودي.. وفاة خطاط الشهادتين في بيرق التوحيد

توفي المواطن السعودي صالح المنصوف؛ خطاط العلم السعودي، والشهير بلقب خطاط الشهادتين وراسم سيف التوحيد، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاماً وستتم الصلاة عليه ودفنه عصر اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض.

وانتقل صالح المنصوف -الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين على بيرق التوحيد (العلم السعودي) إلى رحمته تعالى- قبيل الاحتفال بعيد يوم العلم السعودي.

وكتب عبد المجيد، نجل صالح المنصوف “بقلوب مطمئنة وراضية بقضاء الله وقدره.. انتقل الى رحمة الله تعالى والدي صالح المنصوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي جمع لأبي التشهد قبل الموت، وأنه انتقل الى الرفيق الأعلى في يوم الجمعة”.

وكان عبد المجيد قال في تغريدة بتويتر يوم 1 مارس/آذار الماضي “دعواتكم للوالد بالشفاء العاجل.. أرجوكم”.

من هو صالح المنصوف؟

برز اسم صالح المنصوف في المناسبات الوطنية طوال الفترات الماضية، غير أن كثيرين لا يعرفون بأنه هو أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، ورسم السيف على الراية. كان ذلك في العام ١٣٨١هـ، وهو في العقد الثالث من العمر أي قبل نحو 50 عاماً.

واستخدم صالح المنصوف الصبغ الأبيض في الكتابة في وقت غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة، ووضع بصماته في الراية السعودية، وتمنت أسرة المنصوف أن يعلم والدهم بتخصيص يوم ١١ مارس/آذار من كل عام للعلم، إلا أن ذلك لم يتح له، وانتقل إلى رحمة الله قبل ساعات من احتفال المملكة بيوم العلم.

ويعد المنصوف من أوائل الخطاطين الذين لا تزال بصماتهم في المواقع التي عملوا بها، إذ زُينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بخط يده. ولم يتوقف الخطاط والرسام البارع عن هواياته، فاستعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في مدينة الرياض، ولا تزال مبادراته وأعماله شاهدة على إبداعه حتى يومنا الحاضر.

وعرضت دارة الملك عبالعزيز فيديو مع خطاط الشهادتين، روى فيه ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين بالعلم السعودي.

#فيديو الدارة |?

منذ أكثر من (50) عامًا تمكن الأستاذ صالح المنصوف خطاط العلم السعودي أن يُحدِّث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، وهنا يروي لـ #دارة_الملك_عبدالعزيز قصة العمل. pic.twitter.com/C3DGeowxzz — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) March 10, 2023

يوم العلم السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، للمرة الأولى، بيوم العلم الوطني احتفاءً بقيمته الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية طوال ثلاثة قرون وبوصفه رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية وشاهداً على تاريخ تأسيس وتوحيد وبناء الدولة واستقرارها.

وتقرر اختيار يوم 11 مارس/آذار من كل عام يوماً للعلم السعودي، وهو التاريخ الذي أقر فيه الملك عبد العزيز آل سعود، العلم بشكله الحالي شعاراً للبلاد ورمزاً لقيم التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

وتستعد المدن السعودية اليوم للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، التي تنضم إلى تقويم السعودية الدوري لتعزيز القيم الوطنية والاحتفاء برموز وقيم البلاد. وعشية المناسبة، تزيّنت الشوارع الرئيسية للرياض وميادينها العامة بالرايات الخضراء.

وتوارث السعوديون ارتباطهم الوجداني بهذه الراية، طوال ثلاثة قرون من مراحل نشوء الدولة وتشكّلها. ومع ثبات مضمونه، شهد العلم السعودي تطورات طفيفة على تصميمه، إذ كان العلم منذ عهد الإمام محمد بن سعود، مشغولاً بالخز الإبريسم، كما اتخذه الإمام تركي بن عبد الله راية للدولة خلال مساعيه لإعادة توحيد البلاد.

صور الراحل #صالح_المنصوف من صحيفة “عكاظ” السعودية