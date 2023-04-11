توفي خالد بن محمد أحد رجال الدولة في المملكة العربية السعودية أمس الإثنين عن عمر ناهز 90 عاماً ونعاه كثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمل الوزير #خالد_القصيبي حقائب وزارية عدة، أولها وزارة البريد والهاتف في تسعينيات القرن الماضي والتي تحولت إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط في العام 2003، بأمرٍ ملكي من العاهل الراحل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

وتقلد القصيبي أيضاً منصب نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حالياً)، ورئيس عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية (سار).

وشغل القصيبي أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ومناصب مدير لإدارة الميزانية في وزارة الزراعة السعودية، ومدير إدارة التخطيط ومدير للمشاريع في نفس الوزارة، ونائب محافظ مؤسسة النقد السعودي سابقاً.

وحين ترأس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، كان القصيبي من أكبر الداعمين لطرح أسهم الشركة للاكتتاب، وهي العملية التي حققت فائضاً كبيراً آنذاك، تجاوز ثلاثة أضعاف ونصف القيمة المطروحة.

ولم يتوقف ابن محافظة الأحساء عند هذا الحد، بل حمل لواء التخصيص، معتبراً أن “الخصخصة” تسهم في تحسين أداء الجهات والقطاعات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات في أجور الخدمة، التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وواجه وقتها الوزير القصيبي حملةً شرسة ضد هذا التوجه من قبل بعض المعارضين لفكرة “الخصخصة”، لكنها مضت في سيرها مُحققةً أرباحاً كبرى فاقت التوقعات، وحققت الشركة بعد ذلك نمواً مطرداً، وباتت ضمن الشركات ذات الأرباح السنوية المليارية.

وسام من الإمبراطور الياباني

في العام 2010، اعتبرت الحكومة اليابانية القصيبي شخصيةً مؤثرة في العلاقات السعودية – اليابانية؛ نظير إسهاماته الثمينة في تنمية العلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية واليابان.

وقلد إمبراطور اليابان حينها الوزير القصيبي الوسام الوطني الياباني، تقديراً لجهوده في القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ وذلك في السابع من مايو/أيار 2010.

ومثل القصيبي المملكة في ثلاثة لقاءات؛ اثنان منها لمنتدى الحوار الياباني العربي عام 2003، وعام 2005، وفي المجلس الياباني العربي في 2007، وهو ما منحه الفرصة للعب دور مهم في الحوار بين الثقافتين العربية واليابانية.

وخلال ديسمبر/كانون الأول 2011، قرر القصيبي الخروج من العمل الحكومي، وصدر بناء على رغبته، أمرٌ ملكي يقضي بإعفائه من منصبه، وإحالته للتقاعد، وكان وقتها يتبوأ منصب وزير الاقتصاد والتخطيط.