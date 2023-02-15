أعلنت تويوتا وفاة شويشيرو تويودا حفيد مؤسس تويوتا وأحد أكثر القيادات نفوذاً في صناعة السيارات، وذلك عقب أزمة قلبية تسببت في وفاته عن 97 عامًا، وتحولت الشركة على يديه من أضحوكة في السوق الأمريكية إلى معيار في الموثوقية.

الرئيس الفخري لشركة تويوتا موتور الذي حول شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا إلى علامة تجارية عالمية رائدة ، توفي يوم الثلاثاء.

ويعود الفضل إلى تويودا ، وهو سليل من الجيل الثالث من العائلة المؤسسة التي ورثت حصتها في الشركة ، في تأسيس ثقافة مراقبة الجودة التي ساعدت تويوتا على التطور لتصبح شركة سيارات رائدة عالميًا. كما كان مسؤولاً عن دفع شركة تويوتا ، التي بدأت أنشطتها كشركة مصنعة للأنوال ، لإنتاج سيارات في الخارج لتصبح لديها حاليا مواقع انتاج في العديد من الدول.

انضم شويشيرو تويودا، وهو حفيد لـ ساكيشي ويودا ، الذي أسس مجموعة تويوتا، وابن كيشيرو مؤسس شركة السيارات تويوتا Toyota Motor السابقة لشركة تويوتا، إلى الشركة كعضو مجلس إدارة في عمر 27 عامًا فقط.

بعد أن شغل منصب رئيس شركة Toyota Motor Sales Co. تحت مجموعة Toyota ، أصبح أول رئيس لما يُعرف الآن باسم Toyota Motor Corp. ، وهي شركة جديدة تم تشكيلها بعد اندماج شركات التصنيع والمبيعات في عام 1982. وشغل هذا المنصب حتى 1992 عندما أصبح رئيس مجلس الإدارة.

دفع تويودا عمليات الإنتاج إلى الخارج على خلفية النمو الاقتصادي لليابان ، حيث أنشأت شركة تويوتا، التي يقع مقرها الرئيسي في محافظة أيتشي ، مشروعًا مشتركًا مع شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة في عام 1984.

تم بناء المصانع في كنتاكي وكندا في عام 1986 ، مما أدى إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للشركة بشكل كبير. كان أيضًا في الثمانينيات عندما توسعت تويوتا بنشاط خارج سوق أمريكا الشمالية.

تمتلك شركة السيارات العملاقة حاليًا مواقع إنتاج في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أوروبا والصين وأفريقيا.

تويودا كان من مواليد ناغويا ، ساهم في تطوير اقتصاد المدينة ، وعمل كرئيس للمنظمة التي استضافت المعرض العالمي لعام 2005 في محافظة أيتشي ، وسط اليابان.

كما شغل منصب رئيس أكاديمية كايو ، وهي مدرسة داخلية من الذكور فقط ساعد في تأسيسها في جاماغوري ، أيشي ، والتي تم تصميمها على غرار مدرسة بريطانية خاصة.

رحل شويشيرو تاركا تويوتا أمام مفترقات طرق بين السيارات بالمحركات الهجينة و الكهربائية والهيدروجين، فهل تنتفض مجددا بعده؟