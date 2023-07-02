وفاة حاج مصري ووالده وجده أثناء الحج

توفي حاج مصري من محافظة البحيرة المصرية غرب الدلتا، أمس السبت، في الأراضي المقدسة أثناء رحلة الحج لهذا العام 1444 هـ والملفت في النبأ هو وفاة والده من قبله خلال رحلة الحج وجده فيما مضي أيضاً خلال رحلته إلى الحج.

وذكرت وسائل إعلام مصرية عديدة أن الحاج محمد سليم سليم قاسم، وشهرته محمد سعد قاسم، مدير بريد إدكو بالمعاش حالياً كان قد سافر لأداء فريضة الحج، هذا العام، وتم إبلاغ الأسرة بوفاته، والمفارقة أن والده توفي منذ أكثر من 30 سنة أيضاً أثناء رحلة الحج.

وأكد الدكتور جمال أمين قاسم، ابن خال المتوفي، أن ابن خاله الحاج محمد سليم توفي والده وجده في الأراضي المقدسة خلال رحلتهما إلى الحج في المملكة العربية السعودية.

ونعى الدكتور جمال قاسم، استشاري العظام بإدكو، الراحل، عبر فيسبوك، قائلاً “إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توفي إلى رحمة الله تعالى في مكة المكرمة، أثناء أداء فريضة الحج، ابن خالي الحبيب الحاج محمد سليم قاسم، وشهرته محمد سعد سليم قاسم، رئيس مجموعة بريد رشيد وإدكو سابقاً، وكأننا على موعد مع لقاء الله في هذه البقعة المقدسة، حيث توفي هناك والده خالي سعد سليم قاسم ووالده جدي لأمي شيخ بلدية إدكو الحاج سليم غيطاني قاسم، أثناء الحج أيضاً، نسأل الله لهم جميعاً الرحمة والمغفرة”.

انتهاء موسم الحج 1444 هـ

بدأ عشرات آلاف الحجاج، منذ يوم الجمعة الماضي، في مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج في أجواء شديدة الحرارة.

وشارك أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة وأحد أكبر التجمعات الدينية في العالم. وهو أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من أعداد الحجاج لثلاث سنوات.

طواف الوداع

والجمعة، أتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء “طواف الوداع”.

وفاضت شوارع مكة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس والحرارة التي بلغت 44 درجة مئوية الجمعة.

وبلغ عدد الوفيات بين الحجاج هذا العام 240 شخصاً على الأقل، على ما أفاد مسؤولون في عدة بلدان بدون أن يقدّموا أسباباً مباشرة لوقوع الوفيات أو يربطوها مباشرة بموجة الحر الشديد. ولم تُسجل أي حوادث تذكر هذا العام.

ومنذ العام 2017، يحلّ موسم الحج في أشهر أغسطس/آب ويوليو/تموز ويونيو/حزيران الأكثر حراً في السعودية وعموم منطقة الخليج.

وتمنع المملكة العمل في الهواء الطلق من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصراً بدءا من 15 حزيران/يونيو ولمدة ثلاثة أشهر.

وحذر خبراء من أن درجات الحرارة القصوى في الصيف التي تصل إلى 50 درجة مئوية يمكن أن تصبح ظاهرة تتكرر في سائر فترات السنة في الخليج.