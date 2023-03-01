أعلنت عائلة أسطورة كرة القدم الفرنسية والهداف التاريخي لمنتخب الديوك في بطولات كأس العالم جوست فونتين الأربعاء وفاته عن 89 عاماً.

ويحمل فونتين الرقم القياسي بعدد الأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفا) عام 1958.

وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل ان يخسر امام البرازيل بقيادة بيليه.

وعلى الرغم من أنه لم يشارك سوى في تلك الدورة من كأس العالم، إلا أنه يبقى الهداف التاريخي للديوك في المونديال، متقدما على كيليان مبابي الذي سجل 12 هدفا في دورتين (4 أهداف في 2018 و8 في 2022).

سجّل فونتين 30 هدفاً في 21 مباراة دولية مع فرنسا بين 1953 و1960

وبالإضافة إلى إنجازه في المونديال، يملك فونتين سجلا رائعا على صعيد الأندية إذ توج بطلا للدوري الفرنسي 4 مرات، بينها مرة مع نيس (1956) و3 مرات مع رينس (1958، 1960، 1962)، إلى جانب إحرازه كأس فرنسا مرتين (مع نيس 1954 ومع رينس 1958)، كما خاض نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) مع رينس عام 1959 وخسر أمام ريال مدريد الإسباني.

انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر الثامنة والعشرين بسبب كسر مضاعف في ساقه.

دخل فونتين المولود في مدينة مراكش المغربية، معترك التدريب واستلم منتخب فرنسا عام 1967 لكنه لم يمكث طويلا على رأس الجهاز الفني بعد خسارته أول مباراتين وديتين.

أشرف على تدريب باريس سان جرمان في الفترة من 1973 الى 1976 وصعد بالفريق إلى مصاف الدرجة الأولى عام 1974.

أنهى مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب إذ قاده إلى المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية عام 1980.