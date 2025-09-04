وفاة جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عاماً

توفي مصمم الأزياء العالمي جورجيو أرماني، الذي أسس واحدة من أرقى علامات الموضة في العالم، عن عمر يناهز 91 عامًا. ورحل أرماني في منزله، بعد مسيرة حافلة أسهمت في ترسيخ شعار “صُنع في إيطاليا” كرمز للجودة. بدأ أرماني دراسة الطب قبل أن يشارك في تأسيس علامته التجارية عام 1975، ويحولها إلى إمبراطورية عالمية. اشتهر أرماني ببدلاته الأنيقة والفضفاضة التي جذبت نجوم هوليوود، مثل ريتشارد غير في فيلم “جيجولو أميركي”، كما ارتدت تصاميمه نجمات مثل جوليا روبرتس وبيونسيه على السجادة الحمراء. رغم موجة الاندماجات في قطاع الأزياء، حافظ أرماني على استقلالية شركته وسيطرته الكاملة عليها. بلغت إيرادات شركته 2.5 مليار يورو في عام 2023، وقُدرت ثروته الشخصية بنحو 9 مليارات دولار. توسعت إمبراطورية أرماني لتشمل خطوطًا مختلفة للملابس، والعطور، والإكسسوارات، وصولًا إلى الأثاث والفنادق، مثل فندقي أرماني في دبي وميلانو. في عام 2016، أنشأ أرماني مؤسسة لحماية مستقبل شركته بعد رحيله، مؤكدًا رغبته في أن تظل الشركة مستقلة. نال أرماني العديد من الجوائز والأوسمة تقديرًا لمساهماته في عالم الموضة، منها وسام جوقة الشرف الفرنسي. كان شغفه بالموضة قد بدأ في صغره متأثرًا بوالدته، وقد أثمر هذا الشغف عن إرث لا يُنسى في عالم الأناقة والأزياء.

بات أرماني بعدها أحد أهم الشخصيات المحوريةً في عالم الموضة ورائد أعمالٍ صاحب رؤية قلبت بتأثيرها العميق مجالات الأناقة والأعمال والثقافة. وُلد أرماني في بياتشينزا، إيطاليا، عام 1934، ودرس الطب في البداية قبل أن ينتقل إلى عالم الموضة بعد عمله في مستشفى عسكري ومصمم واجهات عرض في ميلانو. أسس شركته الخاصة، جورجيو أرماني عام 1975، وبدأ بأزياء الرجال، ثم أضاف إليها بعد ذلك بوقت قصير خطوط الأزياء النسائية. و أحدث أرماني ثورةً في عالم الموضة من خلال تبسيط تصميمات أزياء الرجال التقليدية، وخاصةً تحويله الجاكيت المهيكل إلى قطعة انسيابية غير مبطنة، أصبحت سمةً مميزةً له. ميّز هذا الأسلوب البسيط والأنيق حقبة الثمانينيات، وساهم في إرساء أسس موضة السجادة الحمراء. كانت أولى انطلاقاته الكبرى في هوليوود مع ريتشارد جير الذي ارتدى أرماني في فيلم “American Gigolo” (1980)، مما أدى إلى تصميم أرماني أزياءً لأكثر من 100 فيلم، وارتداء ملابس العديد من المشاهير، بمن فيهم إريك كلابتون. كان أرماني رجل أعمال شغوفًا، ووسّع علامته التجارية لتشمل الفنادق والمطاعم والفرق الرياضية (كان يمتلك فريق كرة السلة أوليمبيا ميلانو)، وأثاث المنازل، والمنتجعات الفاخرة. افتتح فنادق أرماني في دبي وميلانو، وأطلق أكثر من 20 مطعمًا حول العالم.

واشتهر أرماني بخصوصيته وسيطرته على شركته، وظل المالك الوحيد والرئيس التنفيذي لإمبراطورية الأزياء الخاصة به حتى وفاته، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 8.6 مليار يورو، مما جعله أحد أغنى شخصيات مجتمع الميم في العالم. – إلى جانب الموضة، كان أرماني رائدًا في مجال الأخلاق والابتكار، حيث حظر عارضات الأزياء ذوات الوزن الزائد بعد وفاة مأساوية، وكان أول مصمم أزياء يبث عرض أزياء راقية مباشرةً عبر الإنترنت عام 2007.