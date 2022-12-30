وفاة بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية عن 82 عاما

توفي أسطورة كرة القدم البرازيليه “بيليه” الذي كان أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم على مر العصور عن 82 عاما.

وأكدت ابنته كيلي ناسيمنتو على انستغرام وفاة والدها، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات.

وقالت “نحبك بلا حدود، ارقد في سلام”.

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رحلة علاج طويلة

كان بيليه المعروف بـ“إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو” ،خضع للعلاج الكيماوي بشكل منتظم منذ إزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021.

كما واجه صعوبة في المشي دون مساعدة منذ جراحة غير ناجحة في الفخذ في 2012.

وفي فبراير شباط 2020، عشية جائحة فيروس كورونا، قال ابنه إدينيو إن حالة بيليه الجسدية الضعيفة أصابته بالاكتئاب.

رحلته مع الكرة

انضم بيليه إلى سانتوس البرازيلي في 1956 وحوّل النادي الساحلي الصغير إلى أحد أشهر الأسماء في كرة القدم.

بالإضافة إلى مجموعة من الألقاب الإقليمية والمحلية، فاز بكأس ليبرتادوريس ، المعادل لدوري أبطال أوروبا مرتين.

، المعادل لدوري أبطال أوروبا مرتين. فاز بكأس إنتركونتيننتال مرتين والتي كانت بطولة سنوية بين أفضل الفرق في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

نال لقب كأس العالم للمرة الأولى في سن 17 عاما في السويد عام 1958، وذلك وفاء لوعد قطعه لوالده قبلها بثماني سنوات من رؤيته يبكي أثناء الاستماع على جهاز الراديو إلى خسارة منتخب البرازيل الشهيرة أمام الأوروغواي التي حرمت السيليساو من أوّل ألقابه العالمية عام 1950 على أرضها.

للمرة الأولى في سن 17 عاما في عام 1958، وذلك وفاء لوعد قطعه لوالده قبلها بثماني سنوات من رؤيته يبكي أثناء الاستماع على جهاز الراديو إلى خسارة منتخب الشهيرة أمام التي حرمت من أوّل ألقابه العالمية عام 1950 على أرضها. فاز بكأس العالم للمرة الثانية في تشيلي بعد أربع سنوات على الرغم من أنه غاب عن معظم البطولة بسبب الإصابة.

فاز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في المكسيك في 1970، عندما قاد ما يعتبر أحد أعظم الفرق التي لعبت كرة القدم على الإطلاق، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يفوز باللقب ثلاث مرات.

اعتزل اللعب مع سانتوس في 1974 لكن بعد عام عاد بشكل مفاجئ لتوقيع صفقة سخية للانضمام إلى نيويورك كوزموس في دوري أمريكا الشمالية الوليد وقتها.

خلال مسيرة مجيدة استمرت 21 عاما سجل 1283 هدفا.

اختير بيليه ، أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999.

، أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999. في عام 2000 اختير كأفضل لاعب في القرن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا.

لكن بيليه تجاوز كرة القدم وأصبح أيقونة عالمية في القرن العشرين.

وينسب إليه الفضل في المزج الفريد من نوعه بين الموهبة والعبقرية الإبداعية والمهارات الفنية بعد أن كان يلعب حافي القدمين في بلدته الفقيرة في البرازيل وهو يركل ثمرة جريب فروت أو كرات من الخرق البالية المحشوة لأن عائلته لم تكن قادرة على تحمل التكاليف الحقيقية.