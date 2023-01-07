وفاة وديع وسوف نجل النجم جورج وسوف خلال عملية جراحية

تحديث للخبر: وديع جورج وسوف الذي توفي الأسبوع الماضي نتيجة مضاعفات عملية جراحية خضع لها، ووري الثرى أمس في بلدة الكفرون (محافظة طرطوس) وسط وداع شعبي حاشد.

ونقلت وسائل إعلامية نبأ وفاة وديع وسوف نجل النجم جورج وسوف. وكانت حالة وديع وسوف الصحية قد تدهورت نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجراها قبل أيام، قيل انها عملية “ربط معدة” أدت إلى مضاعفات تسببت بوفاته مساء أمس.

وقالت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت لموقع سكاي نيوز عربية إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد، بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام.

وديع قد دخل إلى إحدى مستشفيات لبنان لإجراء عمل جراحي وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له، وبعد أن انتشر الخبر بشكل واسع على السوشال ميديا، شارك اليوم جورج وسوف جونيور صورة لشقيقه على إنستغرام يدعو فيه له بالشفاء.

يُذكر أن أن وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط. سبق وشارك وديع صورة منذ أسبوع عايد فيها والده جورج بمناسبة عيد ميلاده عبر إنستغرام، معلقا “عيد ميلاد سعيد لوالدي ، أخي ، أعز أصدقائي. أحبك”.