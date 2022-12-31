وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر

قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا السابق بنديكت السادس عشر، الذي أصبح أول بابا للفاتيكان يستقيل من منصبه منذ 600 عام، توفي اليوم السبت عن عمر يناهز 95 عاما في دير ماتر إكليسيا بمدينة الفاتيكان حيث عاش منذ استقالته.

وأضاف المتحدث في بيان مكتوب “يؤسفني أن أبلغكم أن البابا الفخري بنديكت السادس عشر توفي اليوم في الساعة 9:34 في دير ماتر إكليسيا في الفاتيكان”.

وأعلن الفاتيكان أن جثمان البابا الراحل سيسجى بدءا من يوم الاثنين في كاتدرائية القديس بطرس.

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طقوس الفاتيكان

لدى الفاتيكان طقوس تفصيلية شديدة الإتقان تجرى عند وفاة البابا الحاكم، لكن لا توجد أي طقوس معلومة تتعلق بالبابا السابق.

كان بابا الفاتيكان فرنسيس قد أعلن في الأسبوع الماضي خلال عظته الأسبوعية أن سلفه مريض للغاية وطلب من الناس الصلاة من أجله.

يوزف راتسينجر

وعلى مدى نحو 25 عاما ظل الكاردينال يوزف راتسينجر، وهو الاسم الذي ولد به البابا بنديكت، رئيسا قويا لمكتب العقيدة بالفاتيكان الذي كان يعرف باسم مجمع عقيدة الإيمان.

ونظر المحافظون في الكنيسة إلى البابا السابق على أنه حامل لواءهم، بل إن بعض الأصوليين المتطرفين رفضوا الاعتراف بفرنسيس باعتباره البابا الشرعي.

وانتقدوا البابا فرنسيس لنهجه الأكثر ترحيبا بأعضاء مجتمع الميم والكاثوليك الذين طلقوا وتزوجوا مرة أخرى خارج الكنيسة، قائلين إن كلاهما يقوض القيم التقليدية.