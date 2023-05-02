سامر باطر by سامر باطر

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وفاة الممثل المصري اللامع مصطفى درويش

سامر باطر by سامر باطر

صدم الجمهور والوسط الفني في مصر بعد الإعلان المفاجئ عن نبأ وفاة الممثل اللامع مصطفى درويش عن 43 عاماً وكان قد اشتكى مؤخراً من قلة النوم.

وكان هاني درويش، شقيق الفنان المتوفى قد أعلن عن خبر وفاة شقيق عبر حسابه الرسمي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”. وقال فيها: “البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد”.

كما أكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية نهال عنبر وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش.

عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد هنيدي، عبروا عن حزنهم لرحيل الفنان الشاب الذي شارك في نحو 30 عملاً فنياً، كان آخرهم 3 مسلسلات عُرضت في شهر رمضان.

ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل “بـ 100 وش”، كما اشترك مؤخراً في موسم رمضان بمسلسل “سره الباتع”.

ويقام العزاء مساء الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة “الخمائل” في مدينة الشيخ زايد، وسط تواجد عائلته وأصدقائه.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...