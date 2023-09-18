وفاة الممثل المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض

توفي الممثل المصري أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان طيلة عامين.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان أشرف مصيلحي، ولم تذكر تفاصيل التشييع أو مكان وموعد العزاء.

وكشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان الراحل عن إصابته بمرض سرطان المخ في تموز/يوليو الماضي، وأن حالته تدهورت بشكل مفاجئ بعد شهر رمضان المبارك الماضي وهو ما توقعه الأطباء، بعد أن أجرى جراحة استئصال ورم خبيث من المخ.

بدأ أشرف مصيلحي مسيرته الفنية مطلع الألفية الثانية، من خلال تقديم أدوار متنوعة؛ فشارك في أفلام “الأبواب المغلقة” و”راندفو” و”جواز بقرار جمهوري” و”أسرار البنات” و”سحر العيون” و”أول مرة تحب يا قلبي” و”خالتي فرنسا” و”تيتو” و”الحياة منتهى اللذة” و”السفاح”، ومسلسلات “رجل في زمن العولمة” و”عشتار” و”فريسكا”.

ومن الشخصيات التي حققت له شهرة واسعة أدواره في “تاجر السعادة” و”قضية رأي عام” و”الرحايا حجر القلوب” و”الباطنية”، قبل أن يحصل على فرصة البطولة المطلقة مرة واحدة من خلال فيلم “متعب وشادية”، لكن الفيلم لم يحقق نجاحا، فعاد بعدها للمشاركة في أدوار مختلفة، إلى جانب مشاركته في العمل العربي “التغريبة الفلسطينية” مع المخرج الراحل حاتم علي بشخصية رجل يدعى عبد العظيم.

وإلى جانب التمثيل، تدرج أشرف مصيلحي في العديد من المناصب الإدارية، حتى أصبح مديرا لدور العرض السينمائي لشركة أفلام مصر العالمية للمخرج الراحل يوسف شاهين.

وتزوج الممثل الراحل من المخرجة منال الصيفي، وهي ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا، ولهما 4 أبناء، وشارك نجله الأكبر بإحدى شخصيات مسلسل “كلبش” الجزء الثالث.