خلال تصوير مشهد جلطة، وفاة الممثل السوري شادي زيدان اثر جلطة دماغية

توفي الممثل السوري شادي زيدان شقيق الممثلين ايمن ووائل زيدان متأثراً بوعكة صحية ألمت به جراء اصابته بجلطة دماغية خلال تصوير مشاهد أحد أعماله الدرامية الخاصة لشهر رمضان 2023، دخل على إثرها في غيبوبة.

ونعى عدد من الفنانين زميلهم الراحل عن عمر ناهز 49 عاما، الذي سقط مغشياً عليه خلال تصوير لقطات في مسلسل «حواري الخير» وكان يلعب دور زوج شرير يخرّ بعد أن تضربه سكتة قلبية! ولكن بعد دقائق بعد ذاك المشهد حتى سقط الممثل شادي زيدان بجلطة حقيقية.

وتعرّض شادي زيدان لجلطة يوم الإثنين، بعد أكثر من أسبوع من العمل المتواصل في قيادة حملة لإغاثة المنكوبين جرّاء الزلزال المدمّر الذي حدث في بلاده.

ونشر الممثل ايمن رضا، صورة الراحل على صفحته الخاصة عبر فيسبوك وعلّق بالقول:”الله يرحمك يا شادي والعمر لكل محبينك”.

وشارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية منها: “طيور الشوك”، “عائد إلى حيفا”، “هولاكو “، “بيت جدي”، و”أنشودة المطر”، وحقق شهرة واسعة في مسلسل “عيلة 7 نجوم,

(يشيّع الراحل اليوم السبت الساعة 10 صباحاً من مستشفى «دار الشفاء» إلى بلدته الرحيبة في ريف دمشق، حيث يوارى ثرى تربتها.)