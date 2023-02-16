توفيت أمس الأربعاء الممثّلة الأميركية راكيل وِلش أشهر نجمات السبعينات في القرن العشرين عن عمر 82 عاماً، بحسب ما أعلنه مدير أعمالها بحسب وكالة فرانس برس. ورغم نجاحها الكبيرة على الشاشة إلا أن استوديوهات هوليود حاربتها في مرحلة لاحقة ولم تعد عروض الأفلام والأدوار تقدم لها.

ولدت راكيل ويلش في 5 سبتمبر 1940 ، في شيكاغو وكانت الطفلة الأولى لأرماندو كارلوس تيخادا أوركيزو وجوزفين سارة هول. وكان والدها من بوليفيا ويعمل مهندس طيران وكانت ابنة عمها ، السياسية البوليفية ليديا تيخادا قد أصبحت أول رئيسة لبوليفيا وكانت والدتها من أصل إنجليزي وهي ابنة المهندس المعماري إيمري ستانفورد هول. بدأت راكيل في دراسة الباليه في سن السابعة ولاحقا فازت بلقب ملكة جمال لا جولا ولقب ملكة جمال سان دييغو . دخلت بعدها عالم التمثيل واشتهرت بدورها في فيلم “وان مليون ييرز بي سي”شاركت وِلش خلال مسيرتها في أكثر من ثلاثين فيلماً من بينها “فانتاستيك فويدج” (Fantastic Voyage) و”ذي ثري ماسكتيرز” (The Three Musketeers).

ونالت راكيل وِلش عن هذا القيلم الذي عُرض عام 1973 جائزة غولدن علوب لأفضل ممثّلة. امتدت حياتها المهنية لأكثر من 50 عامًا ، حيث لعبت دور البطولة في أكثر من 30 فيلمًا و 50 مسلسلًا تلفزيونيًا.

خلّفت هذه السمراء ذات الشعر البنيّ مارلين مونرو رمزاً للإغراء، واكتسبت شهرة عالمية بهذه الصفة، مبدّدة الاعتقاد بأنّ تجسيد الأنوثة حكرٌ على الشقراوات. لكنّها كانت تنزعج من كون شهرتها قائمة خصوصاً على مقوّماتها البدنية. وكتبت في سيرتها الذاتية التي صدرت عام 2010 “كنت شعرت حقاً أنّ الناس كانوا يهزأون بي كلياً، وما كانوا مهتمين إلا بالمرأة (…) المرتدية البيكيني من جلد الأرنب”. وبعد تولّيها نحو 20 دوراً ثانوياً، رصدتها شركة “توينتيث سنتشوري فوكس” واختارتها عام 1966 بطلة “فانتاستيك فويدج” من إخراج ريتشارد فليشر، فكان فيلم الخيال العلمي هذا محطة أولى في مسيرة نجوميتها. وفي العام نفسه، جسّدت شخصية امرأة من عصور ما قبل التاريخ في “وان مليون ييرز بي سي، وهو فيلم متواضع اقتصرت شهرته على ملصقه الذي تظهر فيه وِلش ببيكيني من جلد الحيوان يوحي شكله بأنّ حيواناً أو رجل كهف جائع مزقّه.

شاركت في عدد من الأفلام خلال السبعينات، لكنّها بقيت أسيرة صورتها كرمز للأنوثة. وفي الثمانينات، خاضت وِلش التي كانت تهوى اليوغا، مجال اللياقة البدنية، على غرار الممثلة جين فوندا. وبعد محاولتها طويلاً عدم إبراز أصولها اللاتينية ونصفها الإسباني البوليفي من طرف والدها، اتّجهت في مرحلة لاحقة من مسيرتها إلى تأدية أدوار تتوافق مع جذورها، كما في “أميركان فاميلي” (2002) و”تورتيا سوب” (2001). حاربتها هوليود وقامت بتهميشها بعد مطالبتها بحقوقها في دعوى قضائية كسبتها في قضية في المحكمة، وتوقفت بعدها العروض والأدوار بسبب ذلك.