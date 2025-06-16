وفاة الملياردير ليونارد لودر وريث إستي لودر لمستحضرات التجميل

توفي ليونارد لودر، الملياردير وريث شركة إستي لودر لمستحضرات التجميل، عن عمر ناهز 92 عامًا. ساهم ليونارد في نقل الشركة إلى العالمية من خلال توسيع نطاق علامة إستي لودر التجارية لتصبح علامة تجارية شهيرة حول العالم. ويعود له الفضل في نجاح الشركة التي أسستها والدته “إستي” حين حولها لودر إلى شركة بقيمة سوقية 89 مليار دولار تضم 25 علامة تجارية إلى جانب 1600 متجر تجزئة قائم بذاته في 150 دولة. انضم لودر إلى شركة والديه عام ١٩٥٨، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لمدة ١٧ عامًا. كان بارعًا في عقد الصفقات، واشترى علامات تجارية مرموقة، منها كلينيك، وبوبي براون، وماك.

ووفقًا لقائمة فوربس للأثرياء لعام ٢٠٢٥، قُدِّرت ثروة الملياردير المولود في نيويورك بـ ١٠.١ مليار دولار أمريكي. تولى لودر منصب رئيس تنفيذي للشركة عام 1972 ووضع خطة عمل لتوسيع عمل الشركة في مستحضرات التجميل، وأطلق علامات تجارية متعددة وعددا من خطوط الإنتاج.

تجاوزت ايرادات الشركة 200 مليون دولار في عام 1975، ثم قفزت لأكثر من مليار دولار في 1986، وتضاعفت في أواخر التسعينيات إلى أكثر من 4 مليارات دولار، وحاليًا تقدر مبيعاتها السنوية بحوالي 14.3 مليار دولار.