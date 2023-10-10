وفاة تشاك فيني الملياردير الذي تبرع بثروته ليعيش معدماً

توفي رجل الأعمال الأيرلندي – الأميركي تشاك فيني في منزله في سان فرانسيسكو عن عمر يناهز 92 عاماً.

وكان الراحل واسمه الكامل تشارلز تشاك فيني تبرع بثروته البالغة 8 مليارات دولار لقضايا تعليمية وصحية وعلمية واجتماعية من خلال مؤسسته الخاصة “أتلانتك”.

وقالت شبكة “سي إن إن“، أن فيني جمع ثروته بعد أن شارك في تأسيس شركة متخصصة في السلع الفاخرة فتحت سلسلة من المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في المطارات. ليبيع بعدها اسهمه في 1966.

كان الملياردير الراحل يؤمن بـ “العطاء أثناء الحياة”. وقال في سيرة ذاتية عنه بعنوان “الملياردير الذي لم يكن”: “العطاء وأنت على قيد الحياة أكثر متعة بكثير من العطاء عندما تموت”.

The Atlantic Institute is deeply saddened by the death of the founder of The Atlantic Philanthropies, Charles Chuck Feeney. We are thankful for his vision, immense generosity and his lasting legacy. Read our tribute: https://t.co/WhmvUIYR80 pic.twitter.com/waDz0JuGL6 — Atlantic Fellows (@atlanticfellows) October 9, 2023

فيني كان معروفاً بساعة يد يرتديها يبلغ سعرها 15 دولاراً، وكان يفضل الطيران الاقتصادي وفقاً لبيان الرثاء الصادر عن “أتلانتك”.

وكان يقول عن ذلك “الطيران في مقدمة الطائرة لن يوصلك إلى هناك أسرع”.

وأشار البيان إلى أن فيني في العقود الثلاثة الأخيرة، لم يكن يملك سيارة أو منزلاً، مفضلاً الإقامة في شقق متواضعة مستأجرة.