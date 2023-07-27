نقلت تقارير إخبارية نبأ وفاة المغنية الايرلندية الشهيرة شينيد أوكونور عن عمر يناهز 56 عاما. بعد أقل من عامين على وفاة ابنها الذي كان يعاني من الاكتئاب، وكانت أوكونور قد اعتنقت الإسلام عام 2018 ودافعت عن الفلسطينيين مع مقاطعة اسرائيل ورفض إقامة حفلات لها فيه ، وغيرت أيضاً اسمها ليصبح شهدا دافيت.

وكتبت وقتها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة “أنا فخورة باعتناق الإسلام. وهذه هي النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية”، وأضافت :”جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، الذي يجعل كل الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية”، فيما نقل عنها تصريحها الشهير بأنه “لا يوجد أي شخص عاقل، بما في ذلك نفسي، لا يكنّ داخله سوى التعاطف مع محنة الفلسطينيين. لا يوجد أي شخص عاقل على وجه الأرض يقبل بأي شكل من الأشكال، ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية“..

Pink just paid tribute to Sinead O’Connor and it was so beautiful, it made me cry pic.twitter.com/CXQO1TGBid — karen (@KarenBoston) July 27, 2023

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) July 26, 2023

وأعيد نشر رسالة شنيد التي ارسلتها لمايلي سايروس لتنال اهتماما مستجدا لأهمية نصيحتها وقتها لمايلي وقالت فيه ردا على تعري مايلي في أغنية:” لن يجلب التعري أي شيء سوى الضرر على المدى الطويل ، فالسماح باستغلالك ليس بأي حال تمكينًا لنفسك أو لأي فتيات أخريات ، بالنسبة لك ذلك يوصل رسالة خاطئة مفادها أن قيمتك وسعيك لنيل التقدير، يأتيان بناء على التعري وجاذبيتك الجنسية أكثر من موهبتك الواضحة.

Sad to hear of the passing of sister Shuhada Sadaqat, also known as Sinéad O'Connor. She was a tender soul, may God, Most Merciful, grant her everlasting peace. Inna lillahi wa inna ilayhi rajioon – Verily we belong to God, and verily to Him do we return. 2:156 pic.twitter.com/arcZ3fPWK9 — Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) July 26, 2023