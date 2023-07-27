سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة المغنية الايرلندية شنيد أوكونور التي اعتنقت الاسلام قبل سنوات وقاطعت اسرائيل

سامر باطر by سامر باطر

نقلت تقارير إخبارية نبأ وفاة المغنية الايرلندية الشهيرة شينيد أوكونور عن عمر يناهز 56 عاما. بعد أقل من عامين على وفاة ابنها الذي كان يعاني من الاكتئاب، وكانت أوكونور قد اعتنقت الإسلام عام 2018 ودافعت عن الفلسطينيين مع مقاطعة اسرائيل ورفض إقامة حفلات لها فيه ، وغيرت أيضاً اسمها ليصبح شهدا دافيت.

وكتبت وقتها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة “أنا فخورة باعتناق الإسلام. وهذه هي النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية”، وأضافت :”جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، الذي يجعل كل الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية”، فيما نقل عنها تصريحها الشهير بأنه “لا يوجد أي شخص عاقل، بما في ذلك نفسي، لا يكنّ داخله سوى التعاطف مع محنة الفلسطينيين. لا يوجد أي شخص عاقل على وجه الأرض يقبل بأي شكل من الأشكال، ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية“..

وأعيد نشر رسالة شنيد التي ارسلتها لمايلي سايروس لتنال اهتماما مستجدا لأهمية نصيحتها وقتها لمايلي وقالت فيه ردا على تعري مايلي في أغنية:” لن يجلب التعري أي شيء سوى الضرر على المدى الطويل ، فالسماح باستغلالك ليس بأي حال تمكينًا لنفسك أو لأي فتيات أخريات ، بالنسبة لك ذلك يوصل رسالة خاطئة مفادها أن قيمتك وسعيك لنيل التقدير، يأتيان بناء على التعري وجاذبيتك الجنسية أكثر من موهبتك الواضحة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...