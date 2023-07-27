نقلت تقارير إخبارية نبأ وفاة المغنية الايرلندية الشهيرة شينيد أوكونور عن عمر يناهز 56 عاما. بعد أقل من عامين على وفاة ابنها الذي كان يعاني من الاكتئاب، وكانت أوكونور قد اعتنقت الإسلام عام 2018 ودافعت عن الفلسطينيين مع مقاطعة اسرائيل ورفض إقامة حفلات لها فيه ، وغيرت أيضاً اسمها ليصبح شهدا دافيت.
وكتبت وقتها على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة “أنا فخورة باعتناق الإسلام. وهذه هي النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية”، وأضافت :”جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام، الذي يجعل كل الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية”، فيما نقل عنها تصريحها الشهير بأنه “لا يوجد أي شخص عاقل، بما في ذلك نفسي، لا يكنّ داخله سوى التعاطف مع محنة الفلسطينيين. لا يوجد أي شخص عاقل على وجه الأرض يقبل بأي شكل من الأشكال، ما ترتكبه السلطات الإسرائيلية“..
وأعيد نشر رسالة شنيد التي ارسلتها لمايلي سايروس لتنال اهتماما مستجدا لأهمية نصيحتها وقتها لمايلي وقالت فيه ردا على تعري مايلي في أغنية:” لن يجلب التعري أي شيء سوى الضرر على المدى الطويل ، فالسماح باستغلالك ليس بأي حال تمكينًا لنفسك أو لأي فتيات أخريات ، بالنسبة لك ذلك يوصل رسالة خاطئة مفادها أن قيمتك وسعيك لنيل التقدير، يأتيان بناء على التعري وجاذبيتك الجنسية أكثر من موهبتك الواضحة.