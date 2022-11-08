وفاة المصرفي ايفلين روتشيلد موحد أعمال العائلة المصرفية الشهيرة

توفي أمس المصرفي البريطاني إيفلين دي روتشيلد عن عمر يناهز 91 عامًا: المصرفي المعروف كان قد ساعد في توحيد الأذرع البريطانية والفرنسية لسلالة مصرفية شهيرة وكان أحد المستشارين الماليين للملكة.

وقالت عائلته في بيان إنه ببالغ الأسى تعلن الليدي دي روتشيلد وفاة زوجها السير إيفلين دي روتشيلد ، بعد مرض قصير وحدثت الوفاه مساء أمس في منزله في لندن وكان أهله إلى جانبه.

مسيرته المصرفية

تولى منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك روتشيلد وأبناءه NM Rothschild and Sons بين عامي 1976-2003 ، وكان رئيسًا لمجلة ذي ايكونوميست من 1972 إلى 1989. وتأسست أعمال العائلة المصرفية من قبل جده الأكبر في أواخر القرن الثامن عشر وساعد في تمويل انتصار دوق ولينغتون على نابليون في معركة واترلو عام 1815. وتحت إشراف السير إيفلين ، قفز إجمالي أصول بنك عائلته من 40 مليون جنيه إسترليني إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني.

من هي عائلة روتشيلد

يعود تاريخ العائلة المصرفية الشهيرة إلى قرابة 213 عاما.

وهي عائلة ألمانية من فرانكفورت من اليهود الأشكناز (الاوروبيين).

الأب كان تاجرا صغيرا أرسل أبنائه في 1821 لمدن أوروبية لتوسيع أعمال العائلة.

سافر كل واحد منهم إلى لندن وباريس وفرانكفورت وفيينا ونابولي.

ساهمت العائلة بمساعدة النمسا في ضائقة مالية وكذلك الحال مع بريطانيا.

خلال القرن الـ19، امتلكت العائلة أكبر ثروة في العالم وكذلك في التاريخ الحديث.