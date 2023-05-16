وفاة المخرج السوري الكبير هشام شربتجي عن عمر يناهز الـ 75

نعت نقابة الفنانين في سورية اليوم المخرج الكبير هشام شربتجي عن عمر يناهز 75 عاماً.

يعد المخرج السوري هشام شربتجي من مؤسسي نهضة الدراما السورية، فقد لاقت أعماله رواجًا كبيرًا في البلدان العربية بفضل تميز أعماله بخفة الظل ومعالجة الموضوعات الاجتماعية بطريقة كوميدية، تعرف على مسيرته الفنية في السطور التالية.

هشام شربتجي

هو مخرج سوري ولد في منطقة المهاجرين في مدينة دمشق في 2 مارس عام 1948.

تمنى شربتجي أن يصبح طيارًا، وبالفعل قرر الدراسة في معهد الطيران في إمبابة بالقاهرة، ولكن بسبب الحرب تم تدمير المعهد، فقرر دراسة الفنون والأدب المقارن.

درس هشام في أكاديمية الفنون، أو المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وحصل على البكالوريوس، ثم أكمل دراسته في ألمانيا.

هو والد المخرجة السورية رشا شربتجي، ولديه ابن آخر اسمه يزن من زوجته المصرية التي انفصل عنها، وقد حصل على لقب “شيخ الكار”، و”أبو الكوميديا العربية” وأصبح من رواد الدراما السورية الحديثة.

مشواره المهني

لاقت أعمال السوري هشام شربتجي رواجًا كبيرًا في الخمسة والعشرين سنة الأخيرة، فقد قدم العديد من الأعمال التي ركزت على القضايا الاجتماعية في سوريا، ولكن بطريقة كوميدية.

قدم شربتجي تجربته الإخراجية الأولى في التلفزيون الثمانينيات، حيث أخرج برنامج “الأنيس والجليس” ثم أخرج مسلسل “تلفزيون المرح”، وكانت بدايته المهنة مخرجًا إذاعيًا في إذاعة دمشق، وقدم أعمالًا إذاعية كثيرة.

في عام 1982 بدأ شربتجي في إخراج سلسلة مسلسلات “مرايا” الشهيرة وهو مسلسل كوميدي ناقد يتناول في حلقاته العديد من القصص والحكايات بأسلوب كوميدي ساخر، ينتقد فيه الأوضاع السياسية والاجتماعية في سوريا والبلاد العربية.

حقق هذا المسلسل نجاحًا كبيرًا، وقد شارك فيه مجموعة من أهم الفنانين السوريين، وخاصة الفنان الكبير ياسر العظمة الذي شارك في الأجزاء التالية من المسلسل، بجانب سامية الجزائري، وسليم كلاس، وعصام عبه جي، وهاني شاهين، وتوفيق العشا، وغيرهم.

شارك شربتجي في إخراج مسلسل مرايا من عام 1984 حتى عام 2006، وقد أخر أيضًا العديد من المسلسلات الأخرى الناجحة، منها مسلسل “البناء” عام 1990 من بطولة سامية الجزائري، وعصام سليمان، ونادين خوري، وسليم كلاس، وعدنان بركات، وهالة حسني.

المسلسل كوميدي اجتماعي يتحدث عن بهلول ومواقفه اليومية في حياته، وركز المسلسل على بعض القيم الاجتماعية النبيلة، والعمل من تأليف شربتجي، وخيري الذهبي.

في عام 1991 أخرج مسلسل “شوفو الناس” من تأليف وبطولة ياسر العظمة، وشارك في العمل سليم كلاس، ومها المصري، وعصام عبه جي، ونادين خوري، وتوفيق العشا، وفي العام التالي أخرج مسلسل “الوجه الآخر”.

في عام 1994 أخرج أحد أهم وأنجح المسلسلات الكوميدية السورية “عيلة خمس نجوم” من تأليف حكم البابا، والعمل من بطولة سامية الجزائري، وأمل عرفة، وفارس الحلو، وأندريه سكاف، وأمانة والي، ورياض شحرور.

تدور أحداث المسلسل عن عائلة أم أحمد بلاليش التي تعيش في إحدى الحارات الدمشقية التي تتغير حالها عندما تربح الأسرة بالياناصيب ويؤدي ذلك إلى تغيير مستواهم الاجتماعي.

في عام 1995 أخرج مسلسل “يوميات مدير عام” من تأليف زياد نعيم الريس، وبطولة أيمن زيدان، ونادين خوري، وزهير عبد الكريم، وتوفيق العشا، وبسام لطفي، ورياض شحرور.

يتحدث المسلسل عن أحمد عبد الحق الذي تم تعيينه كمدير عام في إحدى المؤسسات الحكومية ويلاحظ الفساد الكبير داخل المؤسسة فيحاول إصلاح هذا الفساد بمساعدته صديقه وحيد.

في عام 1996 أخرج شربتجي مسلسل “مدير بالصدفة” من بطولة خالد تاجا، وأيمن رضا، وسامية الجزائري، وباسم ياخور، ثم أخرج مسلسل “الغريب والنهر” ومسلسل “أحلا أبو الهنا” من بطولة دريد لحام، وسامية الجزائري، وفارس الحلو، وعصام عبه جي وغيرهم.

في عام 1997 أخرج مسلسل “يوميات جميل وهناء” من تأليف زياد نعيم الريس، وبطولة أيمن زيدان، ونورمان أسعد، ويحكي المسلسل عن جميل الذي يخجل من النساء، وهو ما يجعل زوجته هناء تطمئن بأنه لا يخونها فلا تغار عليه، مما يدعوه لارتكاب أساليب لإثارة غيرة زوجته حتى تهتم به أكثر.

في العام نفسه أخر مسلسل “عيلة 6 نجوم”، و”عيلة 7 نجوم”، كما أخرج أول أفلامه “البحث عن هوية” وهو عمل من تأليفه وبطولة سامية الجزائري، وحسام تحسين بك، وأيمن رضا، وباسم ياخور، وحلا عمران، وعبد السلام غبور.

في عام 1998 أخر مسلسل “عيلة 8 نجوم”، ومسلسل “طيبون جدًا”، وفي العام التالي أخرج مسلسل “بطل من هذا الزمان” من بطولة أيمن زيدان، ونادين خوري، وأيمن رضا، وباسم ياخور، وشكران مرتجي، وبساط لطفي.

المسلسل يتحدث عن رجل فقير يرغب في تكوين ثروة، فيحلم أنه عثر على كنز ويتغير وضعه الاجتماعي، وهو ما يزيد الأمل عنده لإيجاد كنز في يوم من الأيام، فيقرر البحث عن الكنز في المناطق الخالية من السكان.

في عام 2000 أخرج مسلسل “أنت عمري” من بطولة باسم ياخور، وأيمن زيدان، ونجاح حفيظ، وأيمن رضا، ولينا حوارنة، وشكران مرتجي، كما أخرج مسلسل “أسرار المدينة” من بطولة منى واصف، وعبد الهادي الصباغ، وأمل عرفة.

في عام 2001 أخرج هشام شربتجي مسلسل “مبروك” وفي العام التالي أخرج مسلسل “قلة ذوق وكثرة غلبة”، ومسلسل “صراع الزمن”، وفي عام 2003 أخرج مسلسلي “بنات أكريكوز”، و”أيامنا الحلوة”.

في عام 2004 أخرج مسلسل “مرزوق على جميع الجبهات”، و”رجال تحت الطربوش”، وأخرج الموسم الخامس من مسلسل “بقعة ضوء”، وفي عام 2007 أخرج مسلسل “جرن الشاويش”، وبعدها بعام أخرج مسلسل “رياح الخماسين”.

في عام 2009 أخرج مسلسل “طاش ما طاش”، ومسلسل “أقارب وثعالب”، وفي عام 2011 أخرج مسلسل “آخر خبر”، و”ماشي”، وفي عام 2012 أخرج مسلسل “المفتاح”، وفي عام 2017 أخرج المسلسل اللبناني “مذكرات عشيقة سابقة”، ومسلسل “أزمة عالمية”.

بجانب الإخراج فقد ألف هشام شربتجي العديد من الأعمال التلفزيونية التي قام بإخراجها، منها فيلم “البحث عن هوية” عام 1997، ومسلسل “البناء 22” عام 1990.