وفاة المحامي المصري فريد الديب

توفي المحامي المصري فريد الديب، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ79 عاماً بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدم.

وأعلنت ابنة محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الاعلامية حنان الديب وفاة والدها بعد تدهور حالته الصحية مؤخراً، مشيرة إلى أن مراسم الجنازة ستتم في مسجد السيدة زينب وسط العاصمة.

ونال الديب شهرته الواسعة لتوليه العديد من القضايا البارزة خلال مسيرته التي تجاوزت 50 عاماً في مهمة المحاماة، أبرزها تولي مهمة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قدم علاء مبارك العزاء في وفاة الديب، وقال: “لا ننسى وقفة الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فيه الآخرون”.

ومن بين القضايا الشهيرة التي ترافع فيها الديب على مدار سنوات مسيرته، هي عدا عن عائلة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قضية الإسرائيلي عزام عزام الذي أُدين بالتجسس.

وكانت آخر القضايا المثيرة للجدل التي تطوّع الديب للدفاع عن المتهم فيها هي قضية قتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي ذبحها زميلها محمد عادل وقضت المحكمة بإعدامه.

لكن الديب طعن على الحكم، مؤكداً أن هناك أخطاء شابته مما تسبب في موجة كبيرة من الجدل.

يذكر أن الديب كان قاضيا وتم عزله و127 قاضياً وعضواً في النيابة عام 1969 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الواقعة التي عرفت بمذبحة القضاة، وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971.

والديب من مواليد عام 1943 وتخرج في كلية الحقوق عام 1963، وتم تعيينه وكيلا للنيابة العامة حتى عام 1969.