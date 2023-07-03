مصر، وفاة الفنان الشاب احمد قنديل بطل مسلسل الاختيار

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الشاب أحمد قنديل، في صدمة ومفاجئة لجميع محبيه، وأعلن الفنان كريم عبد الجواد، وفاة أحمد قنديل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

اشتهر احمد قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل “الاختيار 2” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021، وخاض بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن أحمد قنديل شارك في عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل “احنا الطلبة” عام 2011، ومسلسل “عد تنازلي” مع عمرو يوسف وطارق لطفي عام 2014، ومسلسل “الزيبق” مع كريم عبد العزيز وشريف منير عام 2017، وفيلم “ليل خارجي” بطولة كريم قاسم ومنى هلا وبسمة وشريف دسوقي عام 2018، وفيلم “وقفة رجالة” بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي.