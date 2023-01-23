سامر باطر by سامر باطر

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وفاة الفنانة المصرية رانيا شعلان بعد صراع مع المرض

سامر باطر by سامر باطر

توفيت المطربة رانيا شعلان، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر، بعد صراع مع مرض سرطان العظام، وجرى تشييع جثمان الراحلة، أمس عقب صلاة العصر، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بحسب المصري اليوم.

رانيا شعلان من مواليد عام 1970، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم نحت ميداني عام 1997.

وأعلن الفنان حمزة العيلى عن وفاة الفنانة رانيا شعلان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً: “صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله”. بدأت رانيا شعلان مشوارها الفني بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، في نهاية التسعينيات، حتى استكملت مشوارها الغنائي منذ 13 عامًا تقريبًا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان، ومن أشهر أعمالها “خيال المآتة” و”بحلم”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...