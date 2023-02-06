وفاة الفاشنيستا الكويتية غدير البرجس

توفيت مصممة الأزياء والفاشنيستا الكويتية غدير البرجس، صباح اليوم الاثنين، بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها، في وقت سابق، إلى أحد مستشفيات دولة الكويت.

وتعتبر #غدير_البرجس واسمها الكامل هو غدير عبد القادر أحمد البرجس من أبرز نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة سناب شات في الكويت وعموم دول مجلس التعاون الخليجي.

ونعتها ابنة عمها دلال البرجس عبر توتير، قائلة “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس”.

وكانت الراحلة غدير البرجس (30 عاماً) قد كشفت لمتابعيها في سناب شات عن دخولها المستشفى قبل عدة أيام بعد تدهور حالتها الصحية قائلة “كان دي اليوم أطمنكم لكن اليوم وأمس وايد صعبين، الماي وصل صدري داخل وصدري عالجلد ووجهي وكل مكان، صرت ما أقدر أتحرك نهائيا”. دون أن تكشف عن تحدد نوع مرضها.

وشارك أحد المقربين من غدير عبر حسابها الخاص في إنستغرام قبل ساعات من وفاتها، منشوراً طلب فيه الدعاء لها “الأطباء يقولون عجزوا.. والشفاء عند رب الأطباء يا من بيده الأمر كله وإليه الرجعى أحيها، يا من أحييت العظام وهي رميم. لا تنسوها من خالص دعائكم، حالتها الصحية حرجة”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الفاشنيستا الكويتية دانا الطويرش قد شاركت بحملة دعاء لشفاء غدير البرجس عبر توتير، وقالت بمنشورها “يا رب شفاءك لمن يُعاني من الألم ولُطفك في تِلك الأجساد المُتعبة. اللهُم اشف كل مريض”، الأمر الذي يشير إلى أن حالة غدير الصحية بدأت في التدهور منذ بداية العام الجاري.

وطالب آخرون بالتبرع لغدير البرجس بالدم، في يناير/كانون الثاني الماضي، بمنشور تداوله عدد من متابعي الفاشنيستا الكويتية في مواقع التواصل الاجتماعي.

ما سبب وفاة غدير البرجس؟

لم تكشف حتى اللحظة تفاصيل المرض الذي أودى بحياة المصممة غدير البرجس، على الرغم من أن عدداً من متابعيها تبادلوا فيديو لها كانت قد كشفت خلاله عن معاناتها من البهاق، مؤكدة أنه مرض غير معد وغير مؤلم.

وقالت البرجس في مقابلة سابقة لها عبر برنامج “عالسيف” إنها توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج لمدة عام تقريباً، ليس من مرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد، مشيرة إلى أن عدداً من أصدقائها تخلوا عنها خلال رحلة مرضها.

من هي غدير البرجس؟

تعتبر غدير البرجس من أهم مدونات الموضة ومصممات الأزياء في الكويت ودول الخليج، وحظيت بشهرة واسعة بعد إطلاق علامتها التجارية “غدير البرجس فاشن لاونج“.

ولغدير عدد كبير من المتابعين في سناب شات وإنستغرام، حيث كانت تشاركهم صوراً من يومياتها وتصاميمها، وكشفت لهم، في وقت سابق، تفاصيل إصابتها بمرض البهاق الذي يعد أكثر الأمراض الجلدية انتشاراً في الكويت ويقدر عدد المصابين به بأكثر من 20 ألف مريض.