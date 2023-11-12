فيديو… وفاة الغاني دوامينا خلال مباراة في ألبانيا

في واقعة حزينة شهدتها ملاعب كرة القدم، توفي اللاعب الغاني رافايل دوامينا، في مباراة فريقه بالدوري الألباني لكرة القدم.

وسقط دوامينا، مغشيا عليه على أرض ملعب مباراة في الدقيقة 24، واندفع حكم المباراة، ولاعبو الفريقين إليه، والطاقم الطبي، قبل أن يتم نقله من أرض الملعب بسيارة إسعاف، حسب فيديو منشور على موقع “إكس”(تويتر سابقا).

⚠️ Fallece el futbolista ghanés Raphael Dwamena (28) tras desplomarse durante un partido de la liga albanesa entre el KF Egnatia y el FK Partizani.



El @RealZaragoza le instaló un desfribilador en 2020 que le salvó la vida un año después en un partido con el BW Linz.



El doctor… pic.twitter.com/mX413wzuxJ — Mercatosphera (@mercatosphera) November 11, 2023

والمهاجم الغاني، لاعب فريق كيه إف إجناتيا، كان يلعب أساسيا في مباراة فريقه أمام نادي بارتيزاني، في مباريات دوري الدرجة الأولى الألباني.

الاتحاد الألباني لكرة القدم يؤجل جميع المباريات

وأعلن الاتحاد الألباني لكرة القدم في بيان، حسب رويترز، وفاة اللاعب الغاني، البالغ من العمر 28 عاما، موضحا أنه رغما عن التدخل الفوري للأطباء، وبذل كل الجهود المبذولة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفي مع الأسف.

وأرجأ الاتحاد الألباني، جميع المباريات المقررة في ألبانيا هذا الأسبوع.

دوامينا مريض بالقلب منذ 2017

واكتشفت إصابة اللاعب بمرض في القلب عام 2017، وفي أكتوبر 2021، كانت أول مرة ينهار فيها دوامينا، على أرض الملعب، عندما كان لاعبا في نادي بلاو فايس لينز النمساوي، لكن حالته استقرت، وعاد إلى الملاعب.

وقال كيرت إدوين سيميون أوكراكو، رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم، عن دوامينا، أنه خدم بلاده جيداً، وأظهر مستويات عالية في كل مرة لعب فيها باسم غانا.

ولعب رافائيل خلال مسيرته، لأندية في إسبانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، كما لعب مع منتخب غانا 9 مباريات، وسجل هدفين.