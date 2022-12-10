وفاة الصحفي الأمريكي غرانت وال أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم بقطر

قال وكيل أعمال “غرانت وال” إن الكاتب الرياضي الأمريكي المعروف توفي أمس الجمعة عقب تعرضه لأزمة صحية شديدة أثناء تغطيته مباراة هولندا والأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إنه “من المحزن معرفة” نبأ فقد غرانت وال”.

وأشادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم الحالية في قطر بحب وال الهائل لكرة القدم، وقدمت التعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه في المجال الإعلامي.

اقرأ أيضا:

وقبيل وفاته غرد وال، على تويتر بشأن مباراة هولندا والأرجنتين في وقت سابق أمس، مبديا إعجابه بهدف المنتخب الهولندي الثاني.



Just an incredible designed set-piece goal by the Netherlands. — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) December 9, 2022

وقال وكيل أعماله تيم سكانلان لرويترز إن وال بدا وكأنه يعاني مما يشبه أزمة صحية شديدة في بداية الوقت الإضافي لمباراة دور الثمانية.

وأضاف سكانلان أنه جرت محاولات لإنعاش وال في مقصورة الصحفيين قبل نقله إلى المستشفى، حيث تأكد نبأ وفاته.

وقدم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التعازي قائلا في بيان إن “حب وال لكرة القدم كان هائلا وإن جميع من يتابعون اللعبة الشعبية على مستوى العالم سيفتقدون ما كان يقدمه لهم”.

وكتب وال يوم الإثنين أنه زار مستشفى أثناء وجوده في قطر.

وقال عبر منصة سابستاك على الإنترنت هذا الأسبوع “لم أصب بكوفيد (أخضع لفحوصات بانتظام هنا) ، لكنني ذهبت إلى العيادة الطبية في المركز الإعلامي الرئيسي اليوم.

“قالوا لي إنني مصاب على الأرجح بالتهاب الشعب الهوائية”.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر إن الوزارة كانت على اتصال وثيق بأسرة وال.

وأضاف برايس “نتواصل مع كبار المسؤولين القطريين للتأكد من تلبية رغبات عائلته في أسرع وقت ممكن”.