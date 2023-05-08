وفاة الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي السابق

توفي الشيخ محمد خليل قارئ؛ إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقاً، في وقت متأخر من ليل الأحد، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم الإثنين.

وكان الشيخ محمد قارئ يؤم المصلين في المسجد النبوي بشكل متقطع، علماً أنه ظل لسنوات إماماً وخطيباً في مسجد عبد الله الحسيني في المدينة المنورة.

اللهم ارحم عبدك المُقرئ الأخ الحبيب الشيخ محمد خليل قارئ .. واجعل منزله في الفردوس الأعلى .. اللهم كما طيّبت وجهه في الدنيا ، فبيّض وجهه يوم يلقاك … pic.twitter.com/nCS7ab1odO — سعد الغامدي (@S3dGhamdi) May 8, 2023

وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل القارئ بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ، وهما ابنا القارئ الباكستاني الراحل خليل قارئ الذي توفي في العام 2018.

وسافر الشيخ الراحل خليل قارئ إلى السعودية مطلع ستينيات القرن الماضي، قادماً من باكستان، حيث ينحدر من مظفر أباد.

انتقل إلى رحمة الله «محمود خليل قارئ» إمام المسجد النبوي ومسجد القبلتين في المدينة المنورة.



الله يغفر له ويرحمه ويصبر أهله ومحبيه ويعظم أجرهم ويجعله في جنات النعيم. pic.twitter.com/fH8654RPhS — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 8, 2023

ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الراحل سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفاة إمام المسجد النبوي سابقًا الشيخ #محمد_خليل_قارئ قبل قليل وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وتقبله وأكرم نزله واجعل اللهم القرآن شفيعا له

إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقه لمحزونون pic.twitter.com/jYQmppEzph — أحمد بن عبدالعزيز النفيس (@ahmad_alnufais) May 7, 2023