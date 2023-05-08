وفاة الشيخ محمد خليل قارئ إمام المسجد النبوي السابق

توفي الشيخ محمد خليل قارئ؛ إمام المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء سابقاً، في وقت متأخر من ليل الأحد، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم الإثنين.
وكان الشيخ محمد قارئ يؤم المصلين في المسجد النبوي بشكل متقطع، علماً أنه ظل لسنوات إماماً وخطيباً في مسجد عبد الله الحسيني في المدينة المنورة.
وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل القارئ بعد أقل من سنة على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ، وهما ابنا القارئ الباكستاني الراحل خليل قارئ الذي توفي في العام 2018.
وسافر الشيخ الراحل خليل قارئ إلى السعودية مطلع ستينيات القرن الماضي، قادماً من باكستان، حيث ينحدر من مظفر أباد.
ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الراحل سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.