وفاة الدكتور يحيى الرخاوي عن عمر ناهز 89 عاما

شيعت ظهر اليوم الإثنين جنازة أستاذ الطب النفسي والأديب الدكتور يحيى الرخاوي، الذي توفاه الله عن عمر ناهز 89 عاما.

ورغم حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1957 من كلية الطب قصر العينى، إلا أنه فضَّل التخصص في الطب النفسي وتفوق فيه، وهو كبير مستشارى دار المقطم للصحة النفسية، كما عمل مستشارًا للطب الشرعى بعدة محاكم في مصر والسعودية والسودان، وتولى عضوية المجلس الأعلى للثقافة بلجنة التربية وعلم النفس ولجنة الثقافة العلمية.

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حياته وسيرته

ولد يحيى الرخاوي بالقاهرة عام 1933

حصل على دبلوم الأمراض النفسية والعصبية عام 1961.

حصل على دكتوراه الطب النفسي عام 1963

أشرف على 34 دراسة علمية للماجستير والدكتوراه.

عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين.

له حوارات صحفية وتلفزيونية عدة عن تحليل شخصيات بعض رؤساء الجمهورية والشخصيات السياسية.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن روايته “المشى على الصراط ” عام 1979

” عام 1979 ألف أكثر من 40 كتابا، أشهرها: (حكمة المجانين – عندما يتعرى الإنسان – علم النفس تحت المجهر-مبادئ الأمراض النفسية)