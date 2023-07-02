وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز رمز اتحاد جدة

توفي الأمير السعودي طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 73 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد الموافق 14 / 12 / 1444هـ، بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة.https://t.co/hvrAjaAIn8#واس pic.twitter.com/2geMDfOKYW — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 2, 2023

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير طلال بن منصور يعتبر أحد رؤساء اتحاد نادي جدة لكرة القدم التاريخيين وأحد أهم رموزه عبر التاريخ.

وتولى الأمير طلال بن منصور رئاسة نادي اتحاد جدة لأول مرة بين العامين 1974 و1981، ثم ترأسه في فترة ثانية بين 1983 و1985.

ورغم الظروف الصحية التي عانى منها الأمير طلال لسنوات طويلة، إلا أنه لم ينقطع أبداً عن الاتحاد وظل داعماً له بالمال والجهد.

وكانت أبرز تدخلات الأمير الراحل في 2016 خلال فترة رئاسة أحمد مسعود، عندما ساعد في تجاوز ديون النادي البالغة 126 مليون ريال (33.6 مليون دولار)، مما سمح بتسجيل اللاعبين المحترفين وقتها.

وكتب عمر أحمد مسعود، نجل رئيس الاتحاد السابق عبر تويتر “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبد العزيز”.

وأضاف “(نسأل) المولى عز وجل أن يتغمد أبا منصور برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقال نجم الاتحاد السابق فهد المولد لاعب الشباب الحالي “لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك ويغفر لك يا رب، كنت بالنسبة لي كالوالد أسأل الله العلي العظيم أن يرحمك ويغفر لك. الرمز صاحب السمو الأمير طلال بن منصور”.

وقال المتحدث الرسمي السابق لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب “رحم الله الرجل الصديق الصدوق النادر في طيبته الأمير في خلقه طلال بن منصور، كان رجلا بمعنى الكلمة لا مكانة للكبر والتكبر في نفسه”.

وأضاف “لم أسمع أو أشاهد أحداً يتحدث عن هذا الكبير بسوء لأنه فرض احترامه على الجميع. يا رب اجعله من أهل النعيم الدائم واغفر له وأحسن إليه وحسن نزله، ووسع قبره”.

من هو الأمير طلال بن منصور؟

ولد الأمير طلال بن منصور في مكة المكرمة عام 1950، وعاش السنوات الأولى من حياته بمدينة الطائف، بين يدي والدته بعد أن فقد والده الأمير منصور بن عبد العزيز وهو ما زال في عمر السنتين.

توزعت مراحل دراسته الثلاث الأساسية بين مدينتي الطائف وجدة، ليحزم الأمير طلال حقائبه بعد ذلك ويغادر للولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته حيث تحصل على دبلوم في مجال إدارة الأعمال.

وبدأ عشقه مع أصحاب القمصان الصفراء منذ وقت مبكر من عمره، بسبب منافسات الاتحاد على البطولات وتحقيقها في تلك الحقبة الزمنية. وكان متشوقاً لرؤية محبوبه عن قرب وبشكل دائم، كونه يشاهده بين فينة وأخرى بسبب إقامته بمدينة الطائف في الوقت الذي يقطن فيه الاتحاد بمدينة جدة.

بعد انتقال الأمير طلال بن منصور للإقامة الدائمة في مدينة جدة توثقت العلاقة أكثر وأكثر بين العاشق الاتحادي ولاعبي الفريق ومسؤوليه، وتولى الأمير طلال رئاسة الفريق الاتحادي مرتين، كانت الأولى في 1974، واستمرت سبع سنوات وذلك حتى 1981، وتعد فترة الرئاسة الأولى في عيون الاتحاديين، وهي الفترة العصيبة والرهيبة التي كان يمر بها عميد الأندية السعودية بسبب تراكم الديون وابتعاد الفريق عن تحقيق البطولات وانتقال أبرز نجومه لأندية منافسة، ليعمل الأمير طلال بن منصور على إنقاذ فريقه من الضياع، حيث أسهم في تسديد ديون النادي والتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين يتقدمهم التونسي الدولي تميم الحزامي نجم المنتخب التونسي في كأس العالم 78.

صحيح أن فريقه لم ينل بطولة في عهده، لكنه أسس للعمل الإداري الاحترافي المميز، وحفظ النادي من الضياع في تلك الفترة، وأسهم بشكل كبير في إرساء مكان الفريق في الدوري السعودي والبطولات الأخرى كمنافس قوي، قبل أن يودع كرسي الرئاسة ليكون موجوداً عقب ذلك كشرفي داعم.

لم تنته علاقته بنادي الاتحاد بعد ترك كرسي الرئاسة بل أصبح عضواً شرفياً ناشطاً ومساهماً في مساندة الإدارات كافة التي تعاقبت على العميد الاتحادي، قبل أن يصبح رئيساً فخرياً لأصفر جدة، علماً أنه حظي بقبول واحترام وتقدير كافة الاتحاديين وجماهير النادي على مدى عقود طويلة.