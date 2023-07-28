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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة الأمير تركي بن محمد مستشار العاهل السعودي

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الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود
أعلن الديوان الملكي مساء اليوم رحيل الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيانانتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وأضاف “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقدم المستشار الرئاسي في دولة الإمارات أنور قرقاش، التعازي بوفاة الأمير بوفاة المستشار السعودي وقال في تغريدة عبر تويتر “خالص التعازي بوفاة الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، زاملته في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدبلوماسية ممثلا قديرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.

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