وفاة الأمير تركي بن محمد مستشار العاهل السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وأضاف “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/OJLVGDsymk#واس pic.twitter.com/0GjgLsZUPW — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 28, 2023

وقدم المستشار الرئاسي في دولة الإمارات أنور قرقاش، التعازي بوفاة الأمير بوفاة المستشار السعودي وقال في تغريدة عبر تويتر “خالص التعازي بوفاة الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، زاملته في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدبلوماسية ممثلا قديرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.

خالص التعازي بوفاة الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، زاملته في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدبلوماسية ممثلا قديرا للمملكة العربية السعودية الشقيقة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان. pic.twitter.com/JYxZLXppMP — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 28, 2023

الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود