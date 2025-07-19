وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود

توفي اليوم الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، بعد معاناة طويلة مع المرض ودخوله بغيبوبة خلال 20 عاماً، وذلك وفق ما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية. وكان الأمير قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث مروري أليم، وظل طيلة هذه السنوات تحت الرعاية الطبية، وكان الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال. وكان طالباً في الكلية العسكرية في عام 2005 عندما تعرّض لحادث سير مروع أدخله في غيبوبة دائمة حتى اليوم. ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه غداً الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. وأصدر الديوان الملكي السعودي بياناً جاء فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأسمي #خالد_بن_طلال بمناسبة حلول #عيد_الفطر على نية شفاء الأمير النائم أتقدم بمساعدات مالية لجميع المحتاجين المحتاجين لسداد الديون وبناء البيوت والعلاج التواصل معي عبر الرسائل #ريتويت لتصل لجميع المحتاجين تقبل الله أعمالكم pic.twitter.com/cwPMHpNRux — خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (@Khalid_Talals) May 11, 2021