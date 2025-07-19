فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود

وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود

فريق التحرير by فريق التحرير

توفي اليوم الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، بعد معاناة طويلة مع المرض ودخوله بغيبوبة خلال 20 عاماً، وذلك وفق ما أوردته قناة “الإخبارية” السعودية. وكان الأمير قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 إثر تعرضه لحادث مروري أليم، وظل طيلة هذه السنوات تحت الرعاية الطبية، وكان الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال، شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال. وكان طالباً في الكلية العسكرية في عام 2005 عندما تعرّض لحادث سير مروع أدخله في غيبوبة دائمة حتى اليوم. ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة عليه غداً الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. وأصدر الديوان الملكي السعودي بياناً جاء فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غدٍ الأحد الموافق 25 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...