وفاة ابن بطل سباقات إماراتي بحادث سيارة

أكد المجلس العالمي لرياضة السيارات أن سيف بن سليم توفي بعد تعرضه لحادث سير الثلاثاء في دبي وفقا لسكاي سبورتس . وكان والد سيف الإماراتي محمد بن سليم أول رئيس غير أوروبي وأول عربي يترأس الاتحاد الدولي للسيارات أحد أقدم الاتحادات على مستوى العالم الذي تأسس قبل 120 عاماً.

وأكد متحدث باسم المجلس العالمي لرياضة السيارات وفاة الشاب الإماراتي سيف بن سليم بعد تعرضه لحادث سير يوم الثلاثاء في دبي.

سار سيف بن سليم على خطى والده من خلال المشاركة في رياضة سباقات السيارات ، والتنافس في سلسلة الإمارات للفورمولا 4 بين عامي 2016-2017ضد الناشئين الحاليين للفورمولا 1 لوجان سارجينت وأوسكار بياستري.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية نبأ تقديم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، (الخميس)، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف محمد بن سليّم، نجل محمد أحمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما قدّم سموه واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد سيف الطويلة إلى أسرة الفقيد وإخوانه، عادل سيف الطويلة، وعبيد سيف الطويلة، عضو فريق التصوير بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي المكلّف بتغطية أنشطة وفعاليات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، داعياً الله العلي القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه السكينة والصبر، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

كما نقلت الصحف المحلية أمس تقبل محمد بن أحمد بن سليم الفلاسي، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله نجله سيف بن محمد بن أحمد بن سليم، الذي وافته المنية أول أمس، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد الشهداء ثم ووري الثرى في مقبرة القصيص في إمارة دبي.

وقدم واجب العزاء في وفاة الفقيد بمجلس العزاء في منطقة الممزر، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، والأمير خالد بن عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات، والشيخ علي بن سلطان الخاطري، وأحمد عبد الله بالهول، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد المنصوري وعبد الله بالهول، واللواء أحمد بن ناصر الريسي، وناصر عبد الله بن حسين لوتاه، و‏خالد بن جمعة الماجد ومحمد الشيباني، وعدد كبير من المواطنين والمقيمين.