وفاة ابنة بابلو بيكاسو.. مايا بطلة لوحاته وأخرجت الكثير منها للنور بعد وفاته

توفيت مايا-رويز بيكاسو، الابنة الكبرى للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والتي ظهرت في عدد كبير من لوحاته، عن عمر 87 عاماً، حسبما أعلن المحامي ريتشارد مالكا، استناداً إلى بيان من العائلة، ونقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب.

وجاء في البيان أن “مايا-رويز بيكاسو توفيت هذا الصباح محاطة بأسرتها، عن عمر ناهز 87 عاماً”، دون إعطاء أي توضيحات إضافية.

ولدت ماريا دي لا كونثبثيون، في 5 سبتمبر 1935 وكانوا ينادونها “مايا”، وهي الابنة الأولى لبابلو بيكاسو وماري تيريز والتر اللذين ارتبطا عام 1927.

وأدت ولادتها إلى تغيير حياة والدها الفنان الذي توفي عام 1973 تاركاً وراءه 4 أبناء.

ويقام حالياً في متحف بيكاسو في باريس معرضًا ذو محورين عن الراحلة، الأول عن علاقتها مع والدها، والآخر عن التبرعات التي قدمتها للدولة الفرنسية.

ومن اللوحات الملوّنة التي يتضمنها المعرض عن مايا الصغيرة:

مايا مع دمية (1938)

مايا مع دمية وحصان (1938)

مايا بزيّ بحار (1938)

مايا في قارب (1938)

“مايا بالمئزر” (1938)

وفي نهاية سبتمبر 2021، تلقّى متحف بيكاسو في باريس، وهو المؤسسة التي تحتضن أوسع مجموعة في العالم لبابلو بيكاسو، 8 أعمال لم تعرض من قبل، منحتها مايا-رويز بيكاسو للدولة الفرنسية.

ومن بين تلك الأعمال لوحة تكعيبية بالأبيض والأسود تعود لعام 1938، تحمل اسم “طفل المصّاصة الجالس على كرسي” وتمثّل على الأرجح مايا في طفولتها، وفق ما كشفه أوليفييه فيدماير بيكاسو حفيد الفنان، الذي حضر المؤتمر الصحافي يومها إلى جانب شقيقته ديانا.

وتحيي فرنسا وإسبانيا العام المقبل الذكرى الخمسين لوفاة بابلو بيكاسو من خلال عدد من المعارض في البلدين.