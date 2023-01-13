وفاة ابنة أسطورة الروك الفيس بريسلي الوحيدة عن 54 عاماً

توفيت ليزا ماري بريسلي، الإبنة الوحيدة لمغني الروك الراحل إلفيس بريسلي وبريسيلا بريسلي، والمغنية وكاتبة الأغاني المكرسة لإرث والدها، يوم الخميس بعد دخولها المستشفى لحالة طبية طارئة، وكانت تبلغ من العمر 54 عاماً، وكانت قد ورثت قصر والدها جريسلاند في ممفيس، الذي أصبح وجهة سياحية هائلة وشهيرة، وكانت تبلغ من العمر تسع سنوات عندما توفي إلفيس في غريسلاند عام 1977.

أكدت والدتها، بريسيلا، وفاتها في أحد مستشفيات لوس أنجلوس، بعد ساعات قليلة من نقل ابنتها إلى المستشفى بعد تعرضها لحالة طبية طارئة في المنزل.

وقالت بريسيلا بريسلي في بيان: “بقلب مثقل يجب أن أشارك الأخبار المدمرة التي تركتنا ابنتي الجميلة ليزا ماري. لقد كانت المرأة الأكثر شغفاً وقوةً وحباً التي عرفتها على الإطلاق.”

وورثت ليز ماري بريسلي كاريزما والدها المليئة بالحيوية، مثل العيون المغطاة، الابتسامة الجريئة، والصوت المنخفض المثير، وأصدرت ألبومات موسيقى الروك الخاصة بها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وظهرت على خشبة المسرح مع بات بيناتار وريتشارد هاولي من بين آخرين.

ليزا بريسلي بعد ولادتها مع والدها الفيس ووالدتها بريسيلا في فبراير 1968

كما شكلت روابط موسيقية مباشرة مع والدها، وانضمت إلى صوتها في تسجيلات إلفيس مثل “In the Ghetto” و “Don’t Cry Daddy” ، وهي أغنية حزينة تذكر بوفاة والدته في وقت مبكر (وجدة ليزا ماري)، غلاديس بريسلي.

وقالت لوكالة أسوشيتيد برس في عام 2012، “لقد كان حياتي كلها” ، متحدثة عن تأثير والدها. “ما زلت ثابتة على حقيقة أنني كنت معجبة دائمة به. لقد أثر علي دائماً”.

وكانت ولادتها، بعد تسعة أشهر بالضبط من زفاف والديها، خبراً عالمياً. ومع إطلاق الفيلم الموسيقي الرئيسي “إلفيس” لباز لورمان العام الماضي، حضرت ليزا ماري وبريسيلا بريسلي عرض السجاد الأحمر وعروض الجوائز جنباً إلى جنب مع نجوم من الفيلم.

حياة صاخبة ومؤلمة

عانت ليزا من أزمات عديدة مع الإدمان بأنواعه، من كحول ومخدرات بعد فشلها في زيجات عديدة.

تزوجت ليزا ماري أربع مرات أولاها من الموسيقي داني كيو، قبل أن تنفصل عنه لتتزوج نجم البوب مايكل جاكسون عام 1994 بعد 20 يوما فقط من طلاقها من كيو بحسب يورونيوز.

وانفصل الزوجان الشهيران في عام 1996 عندما كان جاكسون يحارب مزاعم التحرش الجنسي بالأطفال.

ثم تزوجت من الممثل نيكولاس كيج، وهو من كبار المعجبين بوالدها، في عام 2002. وتقدم كيج بطلب الطلاق بعد أربعة أشهر. وكان زواجها الرابع من عازف الجيتار والمنتج الموسيقى مايكل لوكوود قبل طلاقهما في عام 2021.

وأنجبت أربعة أبناء، توفي أحدهم وهو بنيامين كيو عن 27 عاما.

وحضرت ليزا ماري ووالدتها بريسيلا حفل جوائز جولدن جلوب في بيفرلي هيلز يوم الثلاثاء، حيث فاز أوستن بتلر بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في “إلفيس”، الذي يتناول السيرة الذاتية لبريسلي، العام الماضي.

My beloved daughter Lisa Marie was rushed to the hospital. She is now receiving the best care. Please keep her and our family in your prayers. We feel the prayers from around the world, and ask for privacy during this time.

-Priscilla Presley pic.twitter.com/j5oNfNMYJx — Priscilla Presley (@Cilla_Presley) January 12, 2023