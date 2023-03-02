توفي يوم الجمعة الماضي جيمس أبو رزق أول سيناتور أمريكي من أصول عربية وهو مؤسس أول وأكبر منظمة عربية في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينيات وهي «اللجنة العربيّة ــ الأميركيّة لمكافحة التمييز» عام 1980 وسرعان ما تحوّلت إلى أكبر منظّمة عربيّة في أميركا. ولفت الاهتمام لأن من القلة النادرة التي ترفض الترشّح لولاية ثانية لأنه كشف أن جلّ وقته سقضيه في جمع أموال للانتخابات وسيطرة اللوبيات وأصحاب الأموال على قرارات الكونغرس، تقاعد عام 1979 عن عضويّة مجلس الشيوخ.

عارض السياسات الخارجية للادارة الاميركية في الشرق الاوسط وناهض التمييز العنصري ضد السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية كما عارض الحرب على العراق وكان مدافعا قويا عن القضايا العربية في الخارج وافضل الاصوات التي تكشف العنصرية والتمييز.

رحل أبو رزق تاركا الكونغرس كما غادره، ألعوبة بيد اللوبيات والمصالح الخاصة.