وفاة وزير الصحة السعودي الأسبق الدكتور أسامة شبكشي

توفي وزير الصحة السعودي الأسبق وسفير المملكة العربية السعودية السابق لدى ألمانيا الدكتور أسامة بن عبد المجيد شبكشي، صباح اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 80 عاماً.

وستقام صلاة الجنازة على الفقيد #أسامة_شبكشي عقب صلاة العصر، اليوم الجمعة، بمسجد الجفالي، والدفن في مقبرة “أمنا حواء” في محافظة جدة غرب المملكة.

ونعى عدد من الأطباء والإعلاميين والناشطين الدكتور #اسامة_شبكشي، سائلين المولى عز وجل أن يتعمده بواسع رحمته، معددين مآثره وإسهاماته في العديد من المجالات.

وقال الكاتب السعودي الشهير عبده خال في تغريدة عبر تويتر “رحم الله معالي الدكتور أسامة شبكشي وأسكنه فسيح جناته. العزاء الجليل لجميع أفراد ال شبكشي. ولا حول ولا قوه الا بالله. إنا لله وانا اليه راجعون”، مرفقاً صورة تجمعه بالراحل أسامة شبكشي.

رحم الله معالي الدكتور أسامة شبكشي وأسكنه فسيح جناته.

العزاء الجليل لجميع أفراد ال شبكشي.

و لا حول ولا قوه الا بالله .

انا لله وانا اليه راجعون.#اسامة_شبكشي pic.twitter.com/4152uR8ZmG — عبده خال (@AbduhKhal) March 31, 2023

والراحل من مواليد محافظة جدة العام 1943، وحصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة “إيرلنجن” الألمانية، وحصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة من جامعة إرلنغن الألمانية، ونال زمالة فخرية من الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين.

وعمل الراحل أسامة شبكشي محاضراً في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وشغل عدداً من المناصب القيادية في مجال الصحة، وعضواً في عدد من مجالس إدارات المستشفيات، ومديراً لجامعة الملك عبد العزيز بجدة في ديسمبر 1993.

وعُين الدكتور أسامة شبكشي وزيراً للصحة خلال الفترة من 1416 هـ وحتى 1424 هـ (1995 إلى 2003)، في عهد العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ومن ثم مستشاراً في الديوان الملكي، وتم تعيينه سفيراً للمملكة في ألمانيا.