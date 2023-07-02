وفاة أخر سقا في مصر.. العم عبدالحميد السقا

توفى العم عبد الحميد بكر، اليوم السبت، والذي يعد أخر سقا في مصر، وهو ما أثار حالة حزن في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال موقع “القاهرة 24” إنه تواصل مع نجله رجب عبد الحميد بكر الذي أكد وفاة أبيه، السبت، وصلوا عليه صلاة الجنازة، وتم دفنه بمنفلوط في محافظة أسيوط كبرى مدن صعيد مصر.

وورث المرحوم عم عبد الحميد، وهو من مواليد أسيوط 1950 ولديه 7 أبناء، مهنته من جده الذي اختاره بالتحديد ليورثها له.

قربة خاصة

وعلى الرغم من أن والد المرحوم رفض في البداية عمل ابنه سقا، إلا أن الفتى أصر على رأيه، وصنع فيما بعد قربة خاصة من جلد الماعز، لأن لها “قدرة هائلة على حفظ المياه باردة لأطول فترة ممكنة”.

وكان العم عبد الحميد السقا يستيقظ منذ الفجر ليصلي ثم يملأ قربته، ويمزجها بكثير من ماء الورد، ويتجول ليسقي الناس.

وظهر عم عبد الحميد في لقاءات صحافية وتلفزيونية عديدة، ويشتهر بجلبابه الأخضر، وقربة الماء، ومدحه الدائم للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

تقرير سابق عن العم عبد الحميد أخر سقا في مصر

وأثار خبر وفاته حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعوا له بالرحمة، وذكروا عنه كل جميل، ليذهب عم عبد الحميد وتذهب معه مهنة السقا، حيث كان معروفاً بأخر سقا في مصر.

“لساني أخرس ويدي مقطوعة”

وكان عم عبد الحميد قد قال، في لقاء صحافي سابق، إنه أب لأربعة ذكور وثلاثة بنات إحداهن مصابة بشلل الأطفال، موضحاً أنه لا يمكنه الاستغناء عن هذه “المهمة الربانية حيث يقوم فيها على سقي عباد الله بدون مقابل مادي”.

وقال أيضاً “نحن قوم لا نطلب ولا نرفض مثل صندوق ماء مجاني بجوار ثلاجة خاصة، إذا أخذ منها الشخص بدون مقابل فلا بأس، وإن ترك فهذا خير وبركة، لكننا لا نطالبه بشيء أبداً، فلساني أخرس في هذا ويدي مقطوعة عن الطلب مثل أجدادي”.

الصور الثلاث الأخيرة من “ورداني فوتو“