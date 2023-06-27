وفاة أحد أغنى مليارديرات شيكاغو في حلبة سباق يوم عيد ميلاده

توفي أول أمس الأحد جيمس كراون سليل أغنى عائلات شيكاغو بحادث باصطدام سيارته بعمود في مضمار لسباق السيارات ، وكان رجل الأعمال ورئيس معهد آسبن ، يحتفل بعيد ميلاده السبعين قبل الحادث.

وكان جيمس ملياردير بارز في شيكاغو وصديق مقرب من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد لقي حتفه في حادث سيارة الأحد في مضمار سباق في كولورادو ، بحسب ما أفاد مسؤولون.

عانى جيمس كراون ، وهو رجل أعمال كان جزءًا من عائلة كراون الثرية في شيكاغو وتولى مناصب عليا في جنرال داينامكس وبنك مورغان تشيس، من صدمة شديدة بعد اصطدامه بحاجز في مضمار سباقات أسبن موتورسبورتس في وودي كريك ، حسبما قال مكتب الطبيب الشرعي في بيتكين في بيان صحفي.

شارك عمدة شيكاغو براندون جونسون بيانًا مع شبكة سي بي إس شيكاغو ردا على نبأ وفاة كراون ، وقال للمحطة إنه “أصيب بصدمة” عند سماعه بالحادث.