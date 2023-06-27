سامر باطر by سامر باطر

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وفاة أحد أغنى مليارديرات شيكاغو في حلبة سباق يوم عيد ميلاده

سامر باطر by سامر باطر

توفي أول أمس الأحد جيمس كراون سليل أغنى عائلات شيكاغو بحادث باصطدام سيارته بعمود في مضمار لسباق السيارات ، وكان رجل الأعمال ورئيس معهد آسبن ، يحتفل بعيد ميلاده السبعين قبل الحادث.

وكان جيمس ملياردير بارز في شيكاغو وصديق مقرب من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد لقي حتفه في حادث سيارة الأحد في مضمار سباق في كولورادو ، بحسب ما أفاد مسؤولون.

عانى جيمس كراون ، وهو رجل أعمال كان جزءًا من عائلة كراون الثرية في شيكاغو وتولى مناصب عليا في جنرال داينامكس وبنك مورغان تشيس، من صدمة شديدة بعد اصطدامه بحاجز في مضمار سباقات أسبن موتورسبورتس في وودي كريك ، حسبما قال مكتب الطبيب الشرعي في بيتكين في بيان صحفي.

شارك عمدة شيكاغو براندون جونسون بيانًا مع شبكة سي بي إس شيكاغو ردا على نبأ وفاة كراون ، وقال للمحطة إنه “أصيب بصدمة” عند سماعه بالحادث.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...