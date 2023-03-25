توفي أمس إيرل غوردون مور، المؤسس المشارك والرئيس الفخري لشركة إنتل عن عمر يناهز 94 عامًا، والذي أصبح صاحب القاعدة الشهيرة باسمه “قانون مور” التي تفيد بأن عدد الترانزيستورات يتضاعف كل سنتين مع تضاعف سرعتها وتقلص حجمها. وحدد قاعدته تلك خارطة طريق قطاع أشباه الموصلات لإنتاج معالجات بوتيرة ثابتة لتكون أسرع وأصغر وأقوى كل سنتين تقريبا، رغم أن تلك القاعدة التي صمدت 55 عاماً ستصل إلى نهايتها خلال السنوات القليلة القادمة بسبب قيود حجم الذرة وقوانين الفيزياء التي لا تتيح استهلاك تيار كهربائي لتبريد الشريحة بما يزيد عن التيار الكهربائي اللازم لتشغيلها.

وأصبحت عمليات تصنيع الترانزستورات حاليا في نطاق خمسة نانومتر أي ما يتيح وضع عدد أكبر من الترانزيستورات فائقة الصغير في حيز صغير سواء كان ذلك للهاتف الذكي أو الأجهزة الإلكترونية وحتى الطائرات والصواريخ.

يُعدّ مور أحد أغنى العلماء الذين نجحوا في جني ثمار أبحاثهم خاصة حين أطلق تصريحه الخاص بوتيرة تطور الشرائح وسرعتها، حصل مور على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة كاليفورنيا، وتقدّر ثروته بما يتراوح بين 7 إلى 9 مليار دولار، تضعه في مرتبة ثالث أغنى عالم في العالم.

التحق مور بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في سبتمبر 1950 ودرس الفيزياء قبل حصوله على الدكتوراه، كما حصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء في عام 1954 وأجرى أبحاثًا في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز من عام 1953 إلى 1956.