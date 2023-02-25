سامر باطر by سامر باطر

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السعودية، 52 ألف وظيفة نوعية من المصانع الجديدة عام 2023

سامر باطر by سامر باطر

أعلن وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي البدر فودة في تصريحات صحفية إلى أن عدد الوظائف التي وفرها القطاع الصناعي في عام 2022 بلغ 52 ألف وظيفة مقارنة بـ77 ألف وظيفة في 2021، وهو ليس مؤشرًا سلبيًا، وإنما يعطي دلالات إيجابية على نتائج برنامج «مصانع المستقبل»، الذي يهدف إلى إحلال الوظائف ذات الأجور والمهارات المنخفضة للأتمتة وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأضاف فودة بالقول: إن نحو 1705 مصانع جديدة تحت الإنشاء تدخل حيز الإنتاج خلال عام 2023، ، وأوضح قائلا”: إن العديد من المصانع انضمت للبرنامج، متوقعاً التخلص من الوظائف ذات الأجور المنخفضة والاستعاضة عنها بالأتمتة، التي تسهم في توليد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات قطاع التعليم، وبلغ إجمالي التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة خلال عام 2022 (964) ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة 10518 مصنعًا بحجم استثمارات يبلغ نحو 1.43 تريليون ريال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...