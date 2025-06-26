فريق التحرير by فريق التحرير

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فرص وظائف وسكن مع طرح مصر 11 ألف فدان غرب القاهرة

استثمارات ضخمة في البنية التحتية وفرص سكنية ووظيفية للمصريين

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق المصرية عن استعدادها لطرح 11 ألف فدان غرب القاهرة، ضمن مدينة “السادس من أكتوبر”، أمام مستثمرين محليين وخليجيين، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وسكن لنصف مليون مصري من المتوقع أن يستفيدوا من هذه المشروعات مستقبلاً حسب موقع الشرق. وبحسب مصادر مسؤولة، رصدت الوزارة أكثر من 8 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية للمنطقة، تشمل مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، والغاز، لضمان جاهزية الأراضي للاستثمار والسكن. وستُقسّم المنطقة إلى ثلاث كتل متجاورة، تشهد كل منها استثمارات كبيرة في المرافق والخدمات الأساسية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة فرص الإسكان والتوظيف للمواطنين.

تتميز المنطقة بقربها من وسط القاهرة، حيث تبعد نحو 32 كيلومتراً فقط، ما يجعلها خياراً مثالياً للمصريين الراغبين في السكن في مناطق حديثة توفر كافة الخدمات. ومن المتوقع أن تشهد المدينة نمواً سكانياً كبيراً، ليصل عدد سكانها إلى نحو 6 ملايين بحلول عام 2027. وأكدت الوزارة أن طرح الأراضي سيشمل مشروعات عمرانية وخدمية وتجارية وترفيهية، ما يخلق فرص عمل متنوعة للمصريين في مختلف المجالات، فضلاً عن توفير وحدات سكنية حديثة تلبي احتياجات الأسر المصرية، وخاصة الشباب والأسر محدودة الدخل. يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية الدولة لتنمية المناطق الحديثة وتوفير مساكن ميسرة للمواطنين، مع التركيز على تحسين الخدمات والمرافق، وخلق بيئة عمرانية متكاملة تخدم المصريين أولاً، قبل جذب الاستثمارات الخارجية21.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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