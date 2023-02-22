تتطلع مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار والتي يتم بناؤها في المملكة العربية السعودية، إلى توظيف مواهب من جميع أنحاء العالم، قبل افتتاحها.

وسيستضيف المشروع الضخم دورة الألعاب الشتوية الآسيوية في عام 2030، وتقوم نيوم حاليا بالتوظيف في مختلف القطاعات وهذا يشمل الهندسة المعمارية والهندسة والتسويق والمالية والرياضة والتكنولوجيا والسلامة العامة والمزيد.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في نيوم السعودية ، أمين بخاري ، في بيان على الموقع الإلكتروني، إن المدينة توفر فرصاً هائلة في مختلف القطاعات والصناعات في بيئة مستقبلية ومبتكرة، بعدما تم الإعلان عن أكثر من 130 فرصة عمل بالإنشاءات واسعة النطاق عبر مناطق نيوم.

وفي ما يلي دليل سريع لمعرفة كيفية التقدم لوظيفة في مشروع التنمية الحضرية المستقبلية:

معايير الأهلية المطلوبة

لدى المشروع الضخم معايير أهلية مطلوبة يجب على المتقدمين أن يمتلكوها، وهي تختلف بحسب الوظيفة المتاحة.

وتتطلب جميع المناصب درجة البكالوريوس كحد أدنى، وستكون الأفضلية للمرشحين ذوي الخبرة والمهارات العالية في التواصل. وهناك عدد قليل من الوظائف تتطلب أيضا درجة ماجستير.

وتتطلع نيوم أيضاً إلى توظيف خريجين جدد من خلال برنامج فرص الخريجين في العمل “Grow” (النمو).

معايير الأهلية للعمل هي كما يلي:

حيازة درجة البكالوريوس على الأقل

أن تكون مواطنا أو مواطنة سعودي (ة)

المعدل التراكمي الأدنى 3.5 من 4

مهارات عالية في اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

إمكانات القيادة

حل المشاكل مع التفكير النقدي وقدرات التدريب

قدرة قوية على التعامل مع الآخرين

اتقان العمل على برامج مايكروسوفت

الاستعداد للانتقال إلى المشروع

مع أكثر من 130 فرصة عمل في المشاريع الفرعية المختلفة مثل “ذا لاين” و”أوكساجون”. تتراوح الفرص المتاحة بين مدراء وأخصائيين ومساعدين وأدوار أخرى.

الامتيازات

وتشمل الامتيازات ما يلي:

رواتب تنافسية

مكافأة الأداء

مخطط الادخار

الإجازة السنوية

أيام العمل عن بعد

امتيازات طبية

بدل دراسة

التطوير المهني

تذاكر سفر سنوية وشهرية

امتيازات المجتمع مثل الإقامة والترفيه والوجبات

كيفية التقديم في نيوم؟

يمكن للمرشحين المهتمين التقدم بطلب للحصول على وظيفة في نيوم عبر الموقع الرسمي، وتقديم السيرة الذاتية، وخطاب التعريف والمستندات الإضافية المطلوبة.

كما يمكن للمرشحين أيضاً اختيار إنشاء سيرة ذاتية مخصصة بناء على متطلبات نيوم على الموقع الإلكتروني، إلى جانب خطاب تعريف لتتناسب مع المتطلبات والمؤهلات في قائمة الوظائف.