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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وظائف مضيفين ومضيفات في السعودية.. الطول 160/168 سم والسباحة 50 متراً  

فتحت شركة طيران ناس باب التقدم على وظائف مضيفين ومضيفات جويين ومن ضمن الشروط القدرة على السباحة مسافة 50 متراً متواصلة

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اشترطت شركة طيران ناس للتقدم على وظائف مضيفين ومضيفات القدرة على السباحة مسافة 50 متراً متواصلة

أعلنت شركة طيران ناس السعودية، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقدم على وظائف مضيفين ومضيفات جويين للسعوديين والسعوديات في كل من الرياض وجدة ضمن شروط محددة منها الطول فوق 160 سم للإناث و168 للذكور والقدرة على السباحة 50 متراً متواصلة.

وقال طيران ناس، منخفض التكلفة، في تغريدة رصدها أريبيان بزنس عبر تويتر “يسرنا الإعلان عن فتح باب التقدم للسعوديين والسعوديات على وظائف الضيافة الجوية في كل من الرياض وجدة”.

وأكدت أن “التقديم سيكون حضورياً وبيانات الموقع موضحة في الباركود”.

الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لطاقم الضيافة الجوية:

1- العمر بين 21 و31 سنة.

2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم.

3- تحدث وقراءة وكتابة اللغة الإنكليزية بطلاقة.

4- جواز سفر ساري المفعول.

5- لائق/لائقة طبياً.

6- الطول:

160 سم كحد أدنى للإناث

168 سم الحد الأدنى للذكور

7- القدرة على السباحة 50 متراً متواصلة.

طيران ناس
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