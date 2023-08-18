وظائف للجنسين في “الحج والعمرة” على سلم الموظفين



كشفت وزارة الحج والعمرة، عن عدّة وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، على سلم الموظفين العام، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتوفرة بمسمى: أخصائي أمن سيبراني، ومحلل بيانات، وأخصائي استراتيجيات، ومهندس إدارة مشاريع، ومطور برامج، وأخصائي تقنية معلومات، وباحث قانوني، وأخصائي حماية بيانات.





كما تضمنت الوظائف: باحث أمن وسلامة، وأخصائي ذكاء أعمال، وباحث أمن سيبراني ممارس، وباحث تنظيم، وباحث تدريب وابتعاث، ومحاسب تكاليف ممارس، ومهندساً صناعياً مساعداً.





وذكرت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ من 7 صفر 1445هـ الموفق 23 أغسطس 2023 ولمدة 5 أيام، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وزارة الحج والعمرة تعلن عن عدّة وظائف شاغرة بنظام التعاقد، تعرّف على التفاصيل عبر زيارة الموقع: https://t.co/OLiKr01X2R#في_القلب_يا_مكة pic.twitter.com/TY6PQE4mGx — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) August 17, 2023