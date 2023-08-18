وظائف للجنسين في “الحج والعمرة” على سلم الموظفين

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن عدّة وظائف شاغرة للجنسين بنظام التعاقد، على سلم الموظفين العام، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة، أن الوظائف المتوفرة بمسمى: أخصائي أمن سيبراني، ومحلل بيانات، وأخصائي استراتيجيات، ومهندس إدارة مشاريع، ومطور برامج، وأخصائي تقنية معلومات، وباحث قانوني، وأخصائي حماية بيانات.
كما تضمنت الوظائف: باحث أمن وسلامة، وأخصائي ذكاء أعمال، وباحث أمن سيبراني ممارس، وباحث تنظيم، وباحث تدريب وابتعاث، ومحاسب تكاليف ممارس، ومهندساً صناعياً مساعداً.
وذكرت الوزارة أن التقديم على الوظائف المعلنة يبدأ من 7 صفر 1445هـ الموفق 23 أغسطس 2023 ولمدة 5 أيام، وذلك عبر موقعها الرسمي.